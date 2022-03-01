談俄烏之戰 洪秀柱揭「台烏不同關鍵」：不要挑釁自尋死路

俄烏之戰引發國際關注，前國民黨主席洪秀柱今（1）日到高雄陪同北市議員羅智強徒步進行謝票之旅時提到，大國周邊絕對不容許有反對勢力存在，因此身為小國必須非常敏感地知道自身處境，「所以我們不能夠挑釁，不要『草螟弄雞公』自尋死路，那不是智慧的事情」。

洪秀柱認為，在評論俄羅斯跟烏克蘭戰爭前，首先必須深入了解兩國之間的歷史淵源，跟為什麼會這場戰爭會發生，才能給予中立的評論，「如果你根本就不了解他們，就不要妄下評論」。

她指出，今天為什麼把烏克蘭跟台灣相比呢，台灣就是一個小，對岸就是一個大，所以要用「以小示大」的智慧，而不是挑釁，但蔡政府一直告訴大家說「沒有關係，我們不怕！有美國、有日本來幫忙，我們有台灣海峽作屏障，所以我們不怕」。

她認為，這種想法太過天真，就像烏克蘭在世界有180個國家有邦交，但是碰到這種事情，沒有一個國家理他，口惠而實不至，烏克蘭再怎麼喊，沒有人真的出兵來替他打。

她表示，台灣有一個問題，大家必須要瞭解，跟烏克蘭不一樣的是，中國大陸始終堅持一個中國，我們也認為在中華民國憲法上，我們是一個中國，也就是說，在世界上也都承認世界上只有一個中國。

她直言，從地緣政治來看，大國周邊絕對不會容許有反對勢力的存在，再大的國家都會為了自己的價值觀跟利益上考量，所以在一個小國的立場上，必須要非常敏感地知道，自己所處的環境是什麼。

她說，針對今天台灣的現況，我們到底應該採取什麼樣的方式，大家必須深思熟慮，而不是隨隨便便「喊爽就好」，我們不能夠挑釁，不要「草螟弄雞公」自尋死路，必須靠智慧創造一個和平的機會。