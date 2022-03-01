台北捷運去年慘虧50億，逼得高層燒腦拓展財源，近期更出奇招於南京復興站內規畫攤位，標榜「站內直取購物」，但《大眾捷運法》明定站內不得有交易行為，且北捷過去多次限制民眾在付費區面交、購物，違反最高將罰7500元，讓許多旅客痛批過於雙標，市議員也重轟北捷知法玩法，應說明為何只有北捷可以，民眾卻不行。

為搶站內商機，北捷近期選在人潮交織的綠、棕線轉乘點南京復興站，規畫「Metro Corner時尚微型商場」，地點位於B1轉乘通道層、5號出口下方及簡易詢問處前方位置，擁有橫跨付費區、非付費區的優勢位置，並公開徵求廠商合作，讓進站、出站旅客都能輕易挑選商品。

此舉遭網友批評，大捷法第50條明定，未經許可在捷運上或付費區進行募款、散發或張貼宣傳品、銷售物品或其他商業行為，處1500元以上、7500元以下罰鍰。事實上，過去就有商家在站內舉辦快閃面交活動被規勸，也有民眾為省出站費請站外店家協助購物，這些都算違法。

據北捷統計，去年已用上述法規開出6張罰單，代表確實有民眾尚不知情，或是知法犯法。周姓民眾批評，憑什麼商家可在站內進行金錢交易，民眾卻被排除在外、甚至遭罰；張姓旅客則反問，北捷一開站內購物先例，未來恐有更多民眾誤以為站內開放交易。

「只許州官放火不許百姓點燈？」市議員林亮君批評，她不反對發展新型態商業模式，但「站內購物」確實違反大捷法，除非北捷重新詮釋法律條文中的「交易行為」、「未經許可」，說明為何只有自己可以，一般民眾卻不行，否則將淪為知法玩法、自我矛盾的行為。

市議員秦慧珠感嘆，北捷因為連年虧損，想錢想瘋了，才會決定開放商家做生意，但她認為若在不影響乘車秩序下，讓商家、旅客都能利用捷運部分區域進行交易，也是可行之舉。總之若不開放就通通不開放，要開放也可訂定規範，若只允許北捷自己這樣做，實在有點雙標。

市議員徐弘庭質疑，北捷屬交通專業公司，不專注在營運品質上，卻大搞副業賣咖啡，如今還創自營商業空間，不將生意頭腦放在合法的TOD、共構商場上，著實本末倒置，且北捷開後門讓店家用雙面店舖的方式經營，在法規上會有疑義。

對此，北捷說明，微型商場是依照南京復興站的營運配置，能同時服務付費區及非付費區的旅客需求，才規畫商場可作「雙側店面」，提供包裝完整的商品販售，屬捷運公司許可的經營模式，未牴觸大捷法。