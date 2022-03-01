王燦及潘柏希接受「分娩陣痛體驗」，痛到放聲大叫。（民視提供）

民視八點檔《黃金歲月》昨晚播出劇中兩大惡男王燦及潘柏希接受「分娩陣痛體驗」，兩位大男生在劇中痛到放聲大叫，也讓觀眾看得笑呵呵。王燦表示私底下機器是有「Turn on」在運作的，本來導演說就演出很痛的樣子就可以，沒想到他跟潘柏希都有相同默契，要求護理師打開儀器來試試看，沒想到一體驗不到3分鐘，就讓兩人痛到冷汗直流，結束後紛紛說女性太偉大了，「更敬佩身邊的女性朋友們。」

王燦表示拍攝現場有許多當過媽媽的同事，拍攝前還分享自己生產的經歷，讓他一開始很躍躍欲試，而躺上體驗床時，一開始像電療按摩的感覺，當體驗指數慢慢提高時感覺肚子被強力擠壓全身發抖，肌肉越來越緊繃，開始疼痛難耐，一瞬間全身開始飆汗，王燦表示編劇很厲害想到有這種方式來惡整駿生，真的太妙了，不過難得的體驗也讓王燦說，現在終於能體會女人在產房叫喊聲的痛苦了，只是整場戲錄製下來只體驗到指數50幾就已經難受，如果像其他媽媽疼痛指數到120，真不知道會是什麼狀況！

潘柏希表示這是第一次體驗「分娩陣痛」，以前聽妹妹說痛到無法形容，「原來就是這種感覺」。 護理師說孕婦的陣痛指數最高點是120，他就從最小指數慢慢體驗，他以為很像做復健的電療，沒想到開到40就讓他痛到大叫。他說很神奇的痛感，沒有體會過所以很難形容只能用尖叫來表達，而體驗全程的他，最後全身抽痛到右腳麻痺，所以當導演喊卡的時候，還無法順利起身，他說原來生小孩除了辛苦還很痛苦，收工後還傳簡訊跟媽媽跟妹妹說辛苦了！

直擊現場的賴慧如跟苗真也笑到不行，賴慧如說難得看到兩位這麼痛苦的模樣，自己是一直憋笑到流眼淚，直呼這太難演了，尤其知道他們都是來真的，痛苦的感覺也是真的，所以就更像被打開笑穴，全程笑不停。