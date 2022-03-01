頂級複合式香氛專賣店席哈諾引進義大利香氛「Laboratorio Olfattivo香識」，今年「大師系列Masters Collection」首度和國際調香師Dominique Ropion合作。
國際調香師Dominique Ropion以享有香料黑金美譽的梵尼蘭為謬思，打造Laboratorio Olfattivo「呢蘭詩話Vanagloria」，透過藏紅花、乳香樹脂、乳香精油等珍稀香材，建構香氣結構，讓原先就顯得溫潤馥郁的氣韻，體現更成熟的深度。
2019年年底Laboratorio Olfattivo推出大師系列，並以「香水的誕生，是由調香師獨立闡述原料的美好」為初衷，邀請兩位國際調香大師 Jean-Claude Ellena及Lucien Ferrero，以4個香材與旅遊中的記憶，創作出4款各具特色的香水「白花之島Baliflora」、「月夜香話Tuberosis」、「談語談心Tantrico」、「言蘭岩蘭Vetyverso」，如今再以才華洋溢的Dominique Ropion創作的「呢蘭詩話Vanagloria」為系列添上精彩的一筆。
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