第一金(2892)旗下第一銀行今(1)日宣布與全球消費性電子領導品牌三星電子攜手合作Samsung Pay服務，成為首家且唯一齊備三大國際Pay(Samsung Pay、Apple Pay、Google Pay)的公股銀行，提供卡友暢行世界、安全、簡易的行動支付服務。

第一銀行表示，發行Samsung Pay提供卡友多一項安全又方便的國際支付體驗，今年把三大國際支付全數開通，展現信用卡業務數位轉型決心，邁向另一個重要金融里程碑。此外，第一銀行近年積極經營行動支付使用場景，延伸金流服務觸角至各大零售業，亦為第一家加入全聯PX Pay的公股銀行；於多角化通路與行銷活動布局下，2021年一銀卡行動支付消費金額年成長近七成，舉凡網路商店、量販店、超市與連鎖餐飲等均可享受行動支付的高額回饋。

為瞄準行動支付使用客群，至今年6月底前，第一銀行iLEO信用卡優享「行動支付加碼最高3％」，另新戶透過數位通路辦卡，核卡後90天內綁定指定行動支付，包含Samsung Pay、Apple Pay、Google Pay、台灣Pay、街口支付、Line Pay、橘子支付、悠遊付等，刷卡消費再加碼10％回饋(上限500元)。