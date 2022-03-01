數位金融時代的證券交易不僅決戰微秒，更重視資安問題。康和證(6016)運用研發創新實力打造數位競爭力，宣布再獲經濟部智慧財產局核准「風險控管裝置及方法」金融發明專利，除可降低交易風險，更大幅提升交易速度與交易安全，專利期長達20年。

據金管會統計，2021年台股日均量成交值為4762億元，較2020年2524億元大增88％。新世代投資者對資訊系統的交易速度、系統穩定性、安全性需求更甚以往，使台灣金融業近年紛紛投入FinTech金融科技創新與金融專利申請，2020年達817件新高。

康和證指出，券商為避免客戶委託交易發生違約交割或保證金不足等問題，通常會在交易前先進行風險驗證，驗證通過後方可進行交易。當交易需求量大幅提升之際，龐大的資料庫檢索運作，將使得風控裝置無法有效率提升驗證效率。

因此，如何讓風控裝置能有效率地驗證大量交易需求，提升整體交易速度與交易安全，成為亟需解決的課題與挑戰。對此，康和證研發可快速驗證交易需求的新專利發明「風險控管裝置及方法」，為睽違2年後再度取得金融發明專利。

康和證說明，此金融發明專利以同步處理分割工作形式，將整體資料庫分割成數個較小資料庫，以多個資料庫並行工作在多個CPU核心下，如同大量車輛在多線道高速公路上，藉由分流資料庫規模、平行執行多工運算，更同步有效率地驗證大量交易需求。

康和證表示，「風險控管裝置及方法」金融發明專利可解決巨量的資料庫檢索時間，整體交易綜效可提升N倍以上，N取決於CPU核心數，因綜效提升與CPU核心數成正比關係。

康和證重視資訊研發與創新、金融科技與資訊安全，近年積極招募專業資訊及科技人才，金融科技相關人員占比已突破6％，遠高於2020年金融同業平均值的3.23％。而金融科技創新力也反映在經紀、自營雙引擎等獲利表現上。

康和證2021年自結合併淨收益42.98億元、年增達28.75％，稅後淨利13.9億元，年增達28.12％、改寫歷史新高，每股盈餘（EPS）2.33元亦創歷史次高。子公司去年國內期貨市占率排名第7、選擇權市占率排名第6，均有不錯表現。

康和證表示，未來將持續深耕金融科技，以使用者需求為中心提出各項解決方案，提供客戶更快速、更安全、更穩定的交易平台，打造優質數位競爭力。