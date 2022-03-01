俄烏談判 陸外交部：希望保持對話尋求政治解決之道 15:462022/03/01 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸外交部發言人汪文斌表示，希望俄烏兩國能保持對話、談判，尋求政治解決之道。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸外交部發言人汪文斌1日主持例行記者會，被問到有關於俄烏代表團2月28日在白俄羅斯東南部靠近烏克蘭邊境的戈梅利州舉行兩國談判。對此，汪文斌表示，中方一直支持和鼓勵一切有利於和平解決烏克蘭危機的外交努力，歡迎俄烏雙方啟動和平談判。 汪文斌更表示，意到雙方商定近期將舉行新一輪談判，希望雙方繼續保持對話談判，尋求照顧雙方合理安全關切，實現歐洲共同安全，有利於歐洲長治久安的政治解決之道。 王毅通話德外長 反對沒國際法依據單邊制裁 俄烏危機 歐學者：中國樂見美歐分心 #俄烏 #俄羅斯 #烏克蘭 #談判 #汪文斌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 遠傳併亞太 台灣大祝福：雙方門當戶對 22:522022/02/25 財經 俄烏戰爭關鍵人物 普丁 不惜代價尋求歷史定位 04:102022/02/27 專題周報 習普熱線 中方表態支持俄烏談判 04:102022/02/26 財經要聞 王毅：中方樂見俄烏盡快對話談判 04:102022/02/27 全球財經 安倍籲美捨棄戰略模糊 陸外交部斥：軍國主義勢力陰魂不散 17:222022/02/28 兩岸 上海公報50週年 王毅：台灣問題是公報核心 一中原則是中美關係基石 13:112022/02/28 兩岸 聯大緊急特別會議 陸發言：支持歐盟、北約與俄重啟對話 09:092022/03/01 兩岸 陸外交部：不贊成制裁 中俄將繼續正常貿易合作 16:502022/02/28 財經 王毅與德外長通話 支持北約、歐盟與俄羅斯重啟對話 12:122022/02/27 兩岸 順了姑情逆嫂意 中國立場超微妙 04:102022/02/25 產業特刊 俄烏談判難解歐美股重挫 04:102022/03/01 財經要聞 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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