大陸外交部發言人汪文斌1日主持例行記者會，被問到有關於俄烏代表團2月28日在白俄羅斯東南部靠近烏克蘭邊境的戈梅利州舉行兩國談判。對此，汪文斌表示，中方一直支持和鼓勵一切有利於和平解決烏克蘭危機的外交努力，歡迎俄烏雙方啟動和平談判。

汪文斌更表示，意到雙方商定近期將舉行新一輪談判，希望雙方繼續保持對話談判，尋求照顧雙方合理安全關切，實現歐洲共同安全，有利於歐洲長治久安的政治解決之道。