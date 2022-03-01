星座運勢網站「星座巫師」分析，獅子座、射手座、天蠍座、雙子座的人個性很直，因此很容易不知不覺就得罪他人，樹敵無數。

▍1.獅子座

獅子座過度有自信，以致於聽不進旁人的意見，和他人相處時總是擺出強勢的態度，但他們卻沒意識到自己有這樣的缺點。獅子座總是按照自己的想法來做事，不管他人的感受，也不在乎會不會影響他人，仗著自己說話大聲，不太理會其他人的建議，因此非常容易得罪人。

▍2.射手座

射手座很直率，不會隱藏內心想法，有什麼意見就會直接表達出來，與人相處時活潑開朗，熱愛生命，每天都活得多采多姿，但是有時說話太直接，做事又不考慮後果，尤其常常在公眾場合講話不經修飾，尤其情緒激動時說話更是直接，聽到不同意的看法還會馬上反駁，讓對方沒有臺階下，所以很容易因此樹敵，若是待人處世能柔和些，將會減少很多不必要的麻煩。

▍3.天蠍座

天蠍座控制慾很強，希望大家能照著自己的意思做，如果有人反對自己，將會記恨在心裡，然後找機會報復，如果有人比自己優秀，就會非常嫉妒對方，遇到看不慣的人，還會找機會惡整對方，甚至在大家面前讓他丟臉，這樣的人當然總是與別人處不來。

▍4.雙子座

雙子座很有個性，想做的事情絕對會堅持到底，無論旁人說什麼，都無法改變他的心意，他們總是隨心所欲，沒有人能控制他們的想法和行動，在大家眼裡，他就是一個任性又自我的人。雙子座個性很直，只要自己覺得沒問題，就懶得理別人的感受，因此會得罪許多人，就算如此，他們依然覺得無所謂。