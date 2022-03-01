民眾黨立委張其祿今天在立院質詢國防部長邱國正，中共若攻台，台灣可以撐多久。邱國正表示，共軍如果沒有把情監偵系統破壞掉、沒把制空制海權拿到，他是沒辦法登陸的，我們若早期就知道他有這個企圖，那就要靠我們的認知作戰。

張其祿問說，中共若打來台灣若只靠自己可以撐多久，過去邱國正曾說「敵要來就奉陪，要多久就多久」，但實際上可撐多久？邱國正表示，「我不打嘴砲，奉陪到底不是隨便講，要有作為。」

邱國正指出，像是這次俄烏戰爭，開頭時烏克蘭是劣勢，彰顯不出來，那是因為認知作戰發揮了效果。早期都稱「大軍未動，糧草先行」，現在是「大軍未動，資訊戰已經開始」，這是這次俄烏戰爭我們要引以借鏡的地方。

邱國正說，未來的一切作戰，一定會有步驟，唯一差別在速度的快慢，跟是不是同時來。如果共軍沒有把情監偵系統破壞掉，沒把制空制海權拿到，他是沒辦法登陸的，對我們的台澎金馬防衛作戰來講是如此；至於我們要如何運用，既然早期就知道他有這個企圖，那就要靠我們的認知作戰。