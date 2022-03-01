瑞康屋 瑞士原裝進口Kuhn Rikon休閒鍋料理情境。（瑞康屋提供）

頂級鍋具「瑞康屋」，2019年起以《食光旅行》為號召，每年訂定不同主題全台巡迴，今年與「佳能國際」攜手合作，年度主題為「城市田園」共同推出「室內蔬菜製造機」，栽種至採收只需14天，年產量可達288株的高經濟價值蔬菜，每年在家賺取7200元的綠金蔬菜經濟。

瑞康屋與佳能推出室內蔬菜製造機，可變身為酒櫃餐具櫃增點智能家居氛圍。（瑞康屋提供）

延續城市田園主題，推出名廚全台巡演課程，今年邀請國王御廚王振權、知名蔬食主廚李耀堂等多位大師主廚，即日起至3月7日以SOGO台北復興館9樓庭園為起點，展開田園小農、蔬食慢活、法式私廚等精彩講座全台巡迴展演，每場活動皆贈送田園小農體驗，親身感受室內蔬菜機培育出的鮮嫩魅力，活動詳情與報名請參閱瑞康屋官網或電洽02-8772-1285。

慶祝品牌合作，瑞康屋也推出熱賣商品限時優惠，瑞士原裝進口Kuhn Rikon休閒鍋，專利雙層鍋蓋保熱、紅點大獎鎖水設計，2公升休閒鍋定價11990元，期間優惠價8999元，再贈送40oz V8589永久抗菌防溢圓形雙層餐盒；藍帶廚藝學院和米其林餐廳雙雙指定的Bamix瑞士手持料理棒Colorline，被譽為手持料理棒的勞斯萊斯，定價17988元，活動期間優惠價14988元；10年保固的UCOM V8589密封餐盒(中)，原價980元，期間特價只要688元，優惠至3月7日止。