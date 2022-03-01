導演圤智雨先前爆料女優祕辛及替鄧佳華拍攝第一部AV而受關注，他曾澄清自己也是廣告導演以避免日後被定型，由於他身處在AV產業並熟悉女優背景，讓圤智雨透露，能到追到台灣女優的宅男都有8大共同點。

圤智雨除了是AV導演外也拍廣告同時身兼網紅經紀人，因行業關係認識不少女優，而有6位女優就是被宅男成功把到手，而這些宅男的共同點，圤智雨整理出8項「不介意、有點窮、都不帥、大男人、柴可夫、口條不佳、宅知識受限、粉絲出頭天。」重新點燃宅男想追女優希望。

對此，址智雨接著解釋「不介意，清一色都不在乎女友是女優，六對全部都同居，並且男方的家人都知道，雖不鼓勵，但也不干涉。」、「有點窮，這六對中有四位宅男月薪都不到四萬元，但都願意為了另一半甘心下海當男優，如果男方，無法負荷拍片所需的硬度時，也都可接受女友跟陌生男人拍攝愛情動作片」、「都不帥，目前接觸到的這些成功案例共同點大部份都不帥，大叔啤酒肚的也有兩個，雖然不到醜，但大概就像龍櫻2，龍海校長等級的外型。」、「大男人，六位都有大男人主義，但有五位是治不住女友的脾氣與怪異，所以吵架都很家常便飯。」、「柴可夫，都願意當司機包交通接送工作。」、「口條，都不算太好，不擅言詞，清一色對外都冷漠」、「宅知識受限，雖說是宅男，但這六對的特色都不是網路重度使用的宅，有些你跟他說滴妹或蕾菈是誰都不認識的那種。」、「都是粉絲，這些人全都是粉絲變男友的，都只靠鍵盤就把到女優喔，神吧！還沒花到什麼錢，因爲根本就沒錢。」最後也自嘲，認為自己不帥，卻沒有這些機會。

圤智雨拋出的宅男追到女優的共同點言論，引起網友留言「我不相信，著一定是假的，除非是我自己把到女優我才信。」、「光是第一點不介意就掃掉一堆鍵盤情聖了」、「怎麼覺得女優有點蠢」，有網友問圤智雨「這樣的宅男首先如何接觸到av女優呢?」，導演透露「約砲群」，讓不少網友興趣滿滿。