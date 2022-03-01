為了迎接4月2日開打的新球季，各隊在官辦熱身賽前先舉行自辦熱身賽，統一獅隊自辦熱身賽從3日展開，共舉行8場，其中13日對中信兄弟的賽事將開放觀眾進場，門票將於3日中午12點開賣。

獅隊本周進入以賽代訓階段，從3日起至16日這段期間，都在台南棒球場進行熱身賽，3、4兩日為紅白分組對抗賽，接著8日對戰富邦悍將，9、13日出戰兄弟，11、14日面對樂天桃園，16日則與味全龍交手，共計8場自辦熱身賽。

獅隊今天宣布自辦熱身賽賽事，非假日下午賽事無開放球迷進場觀賽，僅開放13日13點05分對戰兄弟賽事，當場賽事3日中午12點起，於全台統一超商ibon售票系統提供機台及網路購票服務，門票將於3日中午12點起於全台統一超商ibon售票系統提供機台及網路購票服務，全票250元、半票200元、鑽石席350元、球探席300元。

配合政府防疫措施，獅隊在熱身賽期間鑽石席及球探席無提供餐點服務，僅開放內野購票採劃位入座，入場需進行實名制及體溫量測，符合相關規範允以入場觀看賽事。