今年學測成績今天出爐，號稱史上最難的「數A」，全國滿級分人數腰斬僅789人。台中一中校長林隆諺建議，鎖定數理學群考生，前幾個志願大膽放手去填，再留2、3個保守填，不要受去年數據限制。他分析，今年「數A」大幅決定一階篩選，不但影響學習、也有違新課綱多元表現理念，他建議各科考題難易度應有套平衡機制。

林隆諺指出，去年「數學」科考題號稱「近年最難」，全國滿級分約為1500人；今年「數A」考題號稱是「只有更難，沒有最難」，滿級分789人，人數直接腰斬，對數理學群有興趣的考生而言，「數A」將大幅度決定考生在一階篩選狀況。

林隆諺表示，今年學測考生填寫志願時，可大膽放手去填，不要被去年的成績數據所限制，以免出現高分低就狀況。他並建議考生，6個志願中前面幾個志願衝刺、至少有2、3個志願做保守填法。

林隆諺建議，各科別考題的難易度都應該要有一套機制，能夠抓出平衡。他以「數學」科為例指出，近5年滿級分考生最多高達1萬5000、最低則是今年的780人，難易度浮動很大，不利學生、家長及校方教學等各方面推動。

台中一中今年學測成績，全部任4科達60級分有15人，「數A」滿級分的有35人。一中教務主任彭佳瑋表示，對頂尖校系而言，用難度這麼高的「數A」科作為適性選才的鑑別度是有困難的，他也建議考生填寫志願時，如果有夢想就大膽的去填。