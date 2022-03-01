伴隨半導體需求活絡，三福化（4755）2021年營收47.79億元，稅前淨利8.29億元，淨利6.73億元，年增44.5％，EPS 6.69元；董事會決議配發現金股息5元，配發率74.74％。

三福化今年營運成長動能除越南材料廠與氣體廠投產貢獻，還有新興化學品顯影劑回收處理量能增加及推出新世代精密化學品；法人推估營收成長約15～20％。

三福化去年營收47.8億元、年增25％；其中，精密化學品佔比約59％、基礎化學品約24％、新興化學品約17％。第一季因有部分回收產線工程款進帳，加上越南兩廠都開始貢獻營收，首季營運可望更上層樓。

台積電擴廠帶動半導體供應鏈商機，除設備業受惠，特用化學業異軍突起，包括製程所需電子級化學品需求以及環保衍生的化工材料、服務等。三福化新興化學品顯影劑回收工程擴產工作會於第三季完成，顯影劑回收量將從7200噸拉升至12200噸。

面板化學品需求除既有客戶滲透率持續提升，開發半導體與面板應用的新產品包括新世代高階凸塊製程的光阻剝離劑與高解析度面板所需的銅蝕刻液新配方產品。

此外，三福化越南材料廠鎖定當地太陽能產業及台灣市場需求，預計產能利用率第一年即可達四成以上；氣體廠鎖定越南境內鋼鐵、電子、營建工程等產業，目標第一年拉升產能利用率至五成。