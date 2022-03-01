俄羅斯攻打烏克蘭已持續5天，且雙方談判無果，許多網友憂心俄國動用核武，導致戰事擴大，鄉民紛紛在網路上討論戰時要帶什麼東西會最保值，其中最多人說要帶黃金、美金和罐頭，還有人認為帶食物比黃金更實用，因為黃金會被搶或充公。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭導致戰爭爆發，有網友昨天在PTT發文詢問，戰爭時要帶什麼東西最保值？他認為烏克蘭發生大戰鈔票瞬間變垃圾，黃金是最保值的，未來萬一真的發生世界大戰，會先買3年份的罐頭，再買比特幣與黃金避險，至少可以換匯回來，美元應該也可以。

然而有網友不認同原PO帶比特幣，認為比特幣在這波戰爭中已經跌爆，越避越險，且逃難時有電有網路嗎？「沒電沒網路比特幣跟屎一樣」，原PO則回應，「至少逃到其他國家，一台電腦就可以換成新貨幣」。

在網友們討論中，最多人選擇帶黃金和美金，就算在戰亂中也能保值，全世界都可以通用，也有另一派人認為，帶罐頭和食物，先留著命才是最重要的，紛紛留言：「食物比黃金更實用」、「區域戰爭買黃金，世界戰爭買罐頭」、「黃金又不能吃」」、「帶黃金有被搶或充公的風險吧」。