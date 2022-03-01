石門水庫是北部地區熱門遊憩景點，以往入園採人工收費，4月1日起將改成電子辨識車牌由民眾自行繳費，且入園停車費也連帶調漲。北區水資源局維持桃園、新竹及宜蘭鄰近7鄉鎮免費，居民每人限登錄1輛車可免費進出，但有民代反映，此舉恐造成人頭借用等亂象，期盼新制試行3個月，後續再蒐集各方意見做調整。

桃園市政府推動大溪、龍潭交界溪洲旅遊服務區與周邊觀光休閒活動，範圍涵蓋石門水庫園區，全案發包後，得標廠商以成本考量為由，調高石門水庫入園車輛停車費，遊覽車調升為400元，小客車及紅、黃牌重型機車從80元調升為120元，機車則從30調高至50元，漲幅非常大。另7鄉鎮居民入園免停車費，包含桃園市復興、大溪、龍潭區及新竹縣關西、尖石、五峰鄉以及宜蘭縣大同鄉，可在當年度第一次入園時，憑身分證正本及行照在遊客服務中心申辦，次年度需重新申請。

桃園市議員陳治文指出，石門水庫入園改採電子車牌辨識入園，此舉有好處也有壞處，雖然可使入園更快速，但衍生出的問題仍不少，像是7鄉鎮免費採年度申請方式，現在許多民眾家裡不只1輛汽機車，卻受限於登記車牌車輛才能免費出入；如果在地居民沒有車輛不需進出，也可能會有人頭借用或是販售登記車牌等狀況，她建議，電子收費雖然便利，但還是有很多盲點需克服，主管單位可先行試辦3個月再蒐集各方意見做調整，才能更貼近大眾需求。