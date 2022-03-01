大學學測成績今（1）日出爐，高雄中學總計4科滿級分60分人數達10人，高雄女中則有3人。至於史上最難的數學A頂標僅10級分，雄中滿級分有43人、雄女則有4人。

雄中今公布學測成績概況指出，國英數A自：滿級分60分3人，57級分以上46人；國英數B自：滿級分60分5人，57級分以上33人；國英數B社：滿級分60分3人，57級分以上27人。

至於各科滿級分方面，雄中考生在國文滿級分人數50人，頂標以上占全校人數41.52％；英文滿級分人數99人，頂標以上53.45％；數學A滿級分人數43人，頂標以上49.4％；數學B滿級分人數67人，頂標以上53％；社會滿級分人數48人，頂標以上57.1％；自然滿級分人數164人，頂標以上49.43％。

雄中指出，大學院校「特殊選材」及「保送推薦」升學管道方面，已確定上榜的部分計有台大生命科學系1人、台大大氣科學系1人、台大電機工程學系1人、台大資訊工程學系1人。

雄女國英數A自：滿級分60分2人，國英數B社：滿級分60分1人。國文達全國頂標13級分以上計有501人；英文達全國頂標13級分以上計有414人；數學A達全國頂標10級分以上計有175人；數學B達全國頂標13級分以上計有125人；社會達全國頂標13級分以上計有321人；自然達全國頂標14級分以上計有126人。

高雄女中校長林香吟表示，台灣STEM（科學、科技、工程以及數學）產業蓬勃發展，女性人才投入比例相較於西方社會仍為偏少，希望同學勇敢投入，女性特有同理細膩的優勢能力，將能成為未來能跨域解決複雜問題的人文科技人才。