第一銀行1日宣布與全球消費性電子領導品牌三星電子攜手合作Samsung Pay服務，為首家且唯一齊備三大國際Pay（Samsung Pay、Apple Pay、Google Pay）的公股銀行，達陣今年把三大國際支付全數開通的目標，並展現一銀在信用卡業務數位轉型決心，可說為重要的里程碑，一銀最新統計也顯示，去年全年的一銀卡行動支付消費金額年成長近七成。 第一銀行表示，發行Samsung Pay將提供卡友多一項安全又方便的國際支付體驗，此外，第一銀行近年積極經營行動支付使用場景，延伸金流服務觸角至各大零售業，亦為第一家加入全聯PX Pay的公股銀行；於多角化通路與行銷活動布局下，2021年一銀卡行動支付消費金額年成長近七成，舉凡網路商店、量販店、超市與連鎖餐飲等均可享受行動支付的高額回饋。

為瞄準行動支付使用客群，一銀也宣布，至今年6月底前，第一銀行iLEO信用卡優享「行動支付加碼最高3％」，另新戶透過數位通路辦卡，核卡後90天內綁定指定行動支付，包含Samsung Pay、Apple Pay、Google Pay、台灣Pay、街口支付、Line Pay、橘子支付、悠遊付等，刷卡消費再加碼10％回饋（上限500元）。

而在推出Samsung Pay之後，第一銀行也發動新一波行行銷攻勢，推出刷卡金及Samsung Galaxy S22手機抽獎活動與「新戶10％刷卡金回饋」，包括「滿額抽1888元再送Galaxy S22」活動，即日起至6月30日前，以Samsung Pay綁定一銀卡，每筆消費滿88元，至活動網頁享抽獎機會乙次，筆筆有獎（限量2000名）；另每筆消費滿888元，還可參加Galaxy S22抽獎。