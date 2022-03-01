司法院長許宗力表示，現已指定新北、南投及高雄地院為示範法院，輔助其餘法院打造符合環境需求、特色。（蔡雯如攝）

國民法官制度將在明年元旦上路，屆時民眾將坐上法檯、參與審判，司法院今在新北地院舉辦「國民法官法庭空間打造記者會」，首次亮相國民法官法庭造型，法庭設計以白色、木質調為基底，採扇形、圓弧座位，另外選任會場、詢問室、評議室、休息室、專用動線及安全通道等關連場域，也顧慮到隱私、便利與安全性，盼製造出友善、可親的環境，貼近民眾。

司法院長許宗力、法務部次長蔡碧仲、全國律師聯合會理事長陳彥希今出席記者會，與各地方法院同步連線，宣示啟用國民法官法庭。許宗力表示，國民法官法庭是國民參與審判制度的重要一環，司法院致力於打造人民參與的殿堂，針對法庭空間配置完整調整，納入參與審判國民的需求。

許宗力說，司法院與台灣設計研究院實地走訪全台以及離島地方法院，規畫國民法官法庭空間改造設計規範，現已指定新北、南投及高雄地院為示範法院，輔助其餘法院打造符合環境需求、特色。

司法院指出，桃園、新竹、苗栗、彰化、橋頭、基隆、宜蘭等7所法院也將發揮現有資源效益改造完成國民法官法庭，而國民法官法庭亮點在於「圓弧形雙層主法檯」，國民法官無論坐在何處都能清楚看到法庭動態，審判長也能隨時關照國民法官需求，而檢、辯席位的扇型配置則使參與者能聚焦在法庭攻防，有助於實踐證據裁判、公平審判的理念。

司法院表示，國民法官法庭設計的白色、木質調色系，象徵公開透明、溫暖、人性，而以多元運用原則規畫的選任會場、詢問室、評議室、休息室、專用動線及安全通道等關連場域，也配有無障礙設施，希望實現國民法官制度多元、同理及包容的精神。