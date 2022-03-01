好市多又有商品引發民眾搶購，一名男網友表示，昨日下午到新莊好市多購物，發現民眾瘋搶法國品牌的防水皮靴，大家為找尺寸「搶到快打起來了」，圖文曝光不少網友也回報各地好市多情況，「很多人在搶，有的人手上一拿就是4、5盒」。

原PO昨（2月28）日於臉書社團《COSTCO好市多 商品消費心得分享區》指出，到新莊好市多採買發現，賣場內鞋區販賣的法國品牌Palladium防水皮靴，鞋盒堆得比人還要高，不少人擠在一起找尺寸，有的人一買就是兩雙，現場情況相當混亂，他更誇張地說「為了買鞋子，搶到快打起來了」。

好市多皮靴228起開始優惠，民眾只要購買就能折500元。（圖／翻攝自COSTCO好市多 商品消費心得分享區）

據了解，昨日是Palladium防水皮靴特價首日，民眾只要在3月10日（星期四）前購買，就能折享有折扣，男款能折500元，從原本的1299降至899元；女款則是折400元，從1999元降為1599元。

消息一出後，引發民眾搶購潮，「昨天在新莊好市多看到搶爆囉」、「桃園南崁店也超搶」、「內湖好市多看到一堆人」、「台南店也有看到，超多人」、「台中也是瘋搶耶」、「剛剛去新竹店，也好多人在搶」、「好市多中和店已經沒有女生的尺寸了」、「我剛剛去看到真的很誇張，人圍一堆」、「新竹店很多人在搶，還有人拿了4、5盒」、「台灣的戰場原來在好市多」。

留言中也有人分享，「先一堆人搶購，然後再一堆人退貨」、「我今天已經看到退貨區有很多雙這鞋子囉」、「我等著看這些搶購的人當中，有多少人會退貨」、「搶啦！台灣人哪次不搶，哪次不退」。