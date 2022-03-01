過去都以成屋銷售為主，去年才開始預售仁武區的「多城市一期」大樓住宅建案，1年完銷18億元，再加上總銷17億元、位於榮總商圈的「M+」大樓產品，多城國際去年總共售出35億元，今年除了仁武「NHK+」4戶透天已進場之外，也規劃總銷約15億元的「多城市二期」進場預售。

成立26年的多城國際董事長曾土城1日表示，多城國際推案策略，採取量少質精的策略，2021年銷售業績亮眼，位於高雄榮總商圈的「M+」完銷一戶不剩，該案總銷約17億元，仁武84期重劃區、愛河上游生活圈的「多城市一期」，也在去年一月進場之後完銷，2案總銷合計約35億元。

曾土城表示，回想26年前，創立多城時，就立下「以自己要住的品質來起厝」的理念，至今，這個初衷依然沒變，因為，每塊土地都得來不易，既然是抱持自己要住的心態，就會以誠信、嚴謹的態度，把關每個環節，讓每一位買多城房子的住戶，從住進那一刻起，就能深深感受到多城的用心。

他說，多城國際26年的推案軌跡，起步於高雄，從仁武、鳳山、左營、楠梓，甚至跨縣市到屏東推案，總計推出31個建案，推案戶數2022戶，單是2015年之後，至今的推案就占了一半，約1000戶。

曾土城說，多城2014年大規模在鳳山頂新重劃區展開造鎮計畫，陸續推出「亞」、「M」、「MM」等3場大樓案、以及「X御所」透天別墅，並將上述4案約500戶的住戶，成為重劃區內標幟鮮明的多城街區。

他說，近幾年，多城嗅出北高雄將成為高雄產業發展蛋黃區，遂在3年前，將推案重心順勢移往北高雄，選擇在仁武北屋北街愛河上游、84期重劃區，再以500戶造鎮的規模，計劃推出「多城市一期」、「多城市二期」、以及4戶透天別墅「NHK+」。

曾土城指出，「多城市一期」共237戶，至今2F以上全部完銷，預定今年6月完工交屋，「多城市二期」則已動工，目前正在評估推案時程，而現階段多城手上僅有4戶透天別墅「NHK+」，總銷約1.4億元，正式進場銷售中。