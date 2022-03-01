半導體在今日科技發展與智慧應用上扮演舉足輕重的角色，晶片更成為國際戰略型物資。臺灣半導體產業擁有高市占率、技術領先等優勢，廣受國內外投資人矚目，新光臺灣半導體30（00904）ETF已獲主管機關核准成立，預計３月７日（下周一）於證交所上市，掛牌後將能提供更多元的台股投資布局選擇。

證交所指出，本檔ETF追蹤的指數是由臺灣指數公司編製及維護的「臺灣全市場半導體精選30指數」，指數成分股來自上市櫃市場中，產業分類屬於「半導體業」者，篩選發行市值前30大的股票，並且每3個月進行一次定期審核調整成分股，同時，因考量指數分散性，設計個股權重上限30％，前5大成分股權重合計不超過60％。

新光投信指出，由於AI、5G、HPC、IoT等新技術崛起，帶動未來電子產品新應用萌發，全球半導體產業商機和需求可望同步增長，上述指數成分股涵蓋臺灣半導體產業上中下游，以１月底資料來看，產業分布上，IC代工占43.77％、IC設計占38.6％、IC製造占6.21％、IC封測占6.28％，其他還包括太陽能、DRAM、PCB等合計約占5.14％。

半導體一直是推動臺灣經濟發展的重要產業，去年國內已推出2檔聚焦台灣半導體族群的ETF，合計資產規模約200億元，頗受投資人青睞，不過，證交所也提醒，投資人仍應留意市場變化，審慎評估產業景氣循環、折溢價等投資風險，並詳閱公開說明書。