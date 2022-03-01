豐田汽車公司因零部件供應商系統遭網路攻擊故障，以至日本國內所有工廠停工一日之後，豐田發布消息，2日將恢復國內所有工廠的生產。

樹脂零部件供應商小島沖壓工業（愛知縣豐田市）表示，2月26日晚間伺服器檢測到故障，當天確認是感染電腦病毒。次日27日在外部專家的幫助下，為預防進一步攻擊而切斷了與客戶及外部的網絡。

豐田因此被迫在1日將國內所有14家工廠的28條生產線停工，影響約1.3萬輛汽車。這是日本首次出現因供應商的系統故障而致所有工廠停工的案例。