豐田汽車 3/2恢復國內所有工廠生產 16:112022/03/01 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 豐田汽車公司因零部件供應商系統遭網路攻擊故障，以至日本國內所有工廠停工一日之後，豐田發布消息，2日將恢復國內所有工廠的生產。 樹脂零部件供應商小島沖壓工業（愛知縣豐田市）表示，2月26日晚間伺服器檢測到故障，當天確認是感染電腦病毒。次日27日在外部專家的幫助下，為預防進一步攻擊而切斷了與客戶及外部的網絡。 豐田因此被迫在1日將國內所有14家工廠的28條生產線停工，影響約1.3萬輛汽車。這是日本首次出現因供應商的系統故障而致所有工廠停工的案例。 台61線西濱彰化段區間測速 恢復運作 集保ESG平台 預計導入S＆P ESG數據 #系統 #供應商 #故障 #所有 #豐田汽車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《科技》再度槓上聯發科 高通WiFi 7拚後發先至 09:262022/03/01 財經 熊鷹無人機影像介接服務 屏東地區高解析影像上架 10:032022/03/01 財經 加入豪華純電車戰局 Volvo打電池維修安心牌 04:102022/03/01 產業特刊 決戰微秒 康和證券獲發金融發明新專利 14:252022/03/01 財經 鎖定新一代汽車市場 高通推車用數位底盤平台 12:442022/03/01 財經 《國際產業》惠普上季營收創高 惟恐遭制裁俄流彈打到 12:162022/03/01 財經 高通秀技術藍圖 衝刺先進5G市場 12:442022/03/01 財經 《金融股》康和證決戰微秒 風險控管獲發明專利 15:402022/03/01 財經 熊好券第3波來了 免登記3／1查身分證爽領獎 10:292022/03/01 生活 《半導體》IC設計新兵到 廣閎科漲逾1成 12:502022/03/01 財經 《金融》集保攜手標普全球 IR平台將導入S＆P ESG數據 10:172022/03/01 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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