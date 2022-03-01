台中市議員陳文政1日邀集建設局及相關當未進行會勘，強調行人的安全與機車族的安全，兩者都需要重視。（陳文政服務處提供／盧金足台中傳真）

建設局1日表示，該路段為科博館1999年建置及管理的花崗岩材質路面，將分析肇事位置研擬改善範圍，與科博館協商改善措施。（陳文政服務處提供／盧金足台中傳真）

位在台中市的國立自然科學博物館，其中西屯路段鋪設花崗石呈現凹凸不平路面，提醒車輛降低速度，但天雨路滑，石面摩擦力小，連市議員陳文政都表示，他也差點發生「犁田」自摔。建設局1日表示，該路段為科博館1999年建置及管理的花崗岩材質路面，仍屬科博館權責，將分析肇事位置研擬改善範圍，與科博館協商改善措施。

陳文政今日邀集台中市政府建設局及相關當未進行會勘，強調行人的安全與機車族的安全，兩者都需要重視，行人安全，可設置測速照相或使用科技執法等方法進行強化；石磚路面部分，建議可分段改善，保留停醒車輛放慢的效果，號誌前的煞車區改用摩擦力較高的路面，讓機車族不再騎得「心驚膽顫」。

因科博館西屯路該路段限速及路口減速常致生機車事故，陳文政表示，接獲多起民眾陳情，他平時以機車代步，也曾在該路面差點滑倒，1日與市府會勘後，盼盡速改善。

陳文政說，西屯路博館路口至健行路口，因連接科博館與植物園，常有大量的行人與遊客穿越，以往該路段沒有交通號誌及速限標示，館方為保護行人安全，23年前設置景觀路面，提醒行經路段的車輛降低速度。

但隨著使用的時間越久，該路段的石面疑因長年的摩擦變得更光滑，加上近幾年西屯路車流量大增，若遇到下雨天時，若機車煞車稍微大力一點，在速度低於30公里下，仍會發生打滑的情況。

陳文政說，北區在地機車族都會刻意避開這段道路，但現在上下班時間到處都塞，有一次他為節省時間，下雨天行經該路段，因前方機車緊急煞車，自己急煞打滑險摔倒。

建設局表示，該路段為科博館1999年建置及管理的花崗岩材質路面，目前仍屬科博館權責，因該路段限速及路口減速常致生機車事故，為求市民道路使用安全，接獲館方提出協助需求後，積極與館方合作並研議改善措施，經邀集科博館、交通局、警察局及公所等單位會勘，後續將分析肇事位置研擬改善範圍，與科博館協商相關事宜。