俄烏戰事開啟，英美與歐盟國家陸續推出對俄羅斯制裁，市場風險情緒起伏，股市及債市過去一周表現震盪。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周除已開發歐洲與拉丁美洲外，全球其餘地區股市多仍迎來資金淨流入，其中已開發歐洲因受到烏俄戰事陰影壟罩，單周淨流出18.05億美元，為全球股市中動能較弱者。至於債市方面，根據美銀美林引述EPFR統計顯示，過去一周投資級債單周淨流入6.4億元，高收益債與新興市場債則呈淨流出狀態，但淨流出幅度皆較前一周有所收斂，債市整體動能改善。

安聯投信表示，儘管近期經濟數據多表現正向，但烏俄衝突發展仍主導了過去一周市場情緒。以美股來說，上周先在俄羅斯正式入侵烏克蘭時大幅走跌，不過也在美國宣布制裁、考慮釋出戰略儲備石油控制油價，以及衝突兩國談判有望等正面消息傳出後翻紅出現強勢逆轉，風險性資產近來明顯受到此事件發展的拉扯。

烏俄地緣政治衝突上，莊凱倫指出，雖情勢未來走向不易預測，但回顧歷史上的類似事件－2014年俄羅斯併吞克里米亞對金融市場的影響，可發現該事件主要對俄羅斯資產價格影響最為顯著，其次便是鄰近東歐國家等股市；全球股市如MSCI世界指數則是在事件後很快收復跌幅，中長期來說對全球金融市場影響仍需觀察。

莊凱倫指出，雖因短線資金流向受到對聯準會升息預期，以及地緣政治風險影響，近期可能持續震盪，但在陸續消化反映相關利空，以及正式升息開始、不確定性消失後，股市表現有望回歸基本面。未來一個月則可留意包括疫情發展、供應鏈與通膨預期、央行貨幣政策，以及烏俄情勢發展等觀察點，作為投資判斷時的參考。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶指出，在信用風險相對可控、利率風險潛伏的前提下，在投資債券時除追求較佳息收報酬外，也應留意利率風險對債券資產價格帶來的影響，故建議投資時可藉由避開平均存續期較長的債券如投資級債等，降低在債券到期之前，受到利率震盪甚至是走高的衝擊。

展望2022年，謝佳伶指出，預期經濟仍將持續擴張，包括工資上揚、勞動市場改善、可支配所得增加等正面因素，可望支撐消費需求強勁；其他如企業資本支出增加、財政刺激政策等，也有望成為對市場帶來利多的因素。在風險部分，除當前主要影響市場情緒的烏俄衝突外，後續的通膨數據、聯準會3月會議貨幣政策走向、疫情發展與美國期中選舉等，也皆應密切關注。