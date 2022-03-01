俄烏雙方進入談判階段，日股樂觀氣氛占上風，逢低買盤注入下，日經盤中一度短暫重回兩萬七關卡，1日日經指數收26844.72點，漲317.9點或1.2%。東證收1897.17點，漲10.24點或0.54%。

相澤證券認為，市場似乎對俄烏衝突看到好轉跡象，包括雙邊停火。西方各國對俄羅斯採取制裁行動，應可發揮強大的效果。股價被低估的個股都可看到買盤湧入，大盤也跟著上漲。

宣布股票分割的航運股商船三井，大漲6.21%。

線上券商Monex飆升19.31%，據悉，總部位於香港的維權激進基金Oasis Management已買進Monex約5.08%股份。

豐田汽車小跌0.26%，日前豐田曾宣布暫停日本國內車廠作業，因為其中之一的供應商遭到不明網路攻擊。不過，經過調查後，豐田2日將重啟全日本產線。

人力銀行業者瑞可利漲1.68%，軟銀也漲2.09%。不過，三井物產跌1.38%，安斯泰來製藥跌0.52%，表現較不佳。