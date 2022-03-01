君毅中學2022年學測40級分以上有6人，較去年成長。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

2022大學學科能力測驗1日公告成績，苗栗縣竹南君毅高中學生廖崇閏考出最高級分，50級分，校方將頒發10萬獎學金以資鼓勵。君毅高中高中部今年共有57位考生參加學測，40級分以上有6人，較去年成長，透過繁星計畫，這些學生預估可上國立大學，整體成績較去年進步。

考出最高級分50級分的廖崇閏，是君毅中學國中部直升，國中時曾轉學到台中市私校，最後仍選擇回到離家近的君毅中學完成學業。經過校方安排在晚自習期間安排解題班，無論是數學班或是自然班，在老師1對1的解題中，可以把觀念徹底弄懂。

另外，家住苗栗縣南庄鄉的張洊翟也是君毅國中部畢業直升生，配合君毅的自主學習系統規畫，高一就已經有了明確升學方向，高中三年在班級開放的討論氛圍中，逐漸形塑自己的想法與方向，在這次學測中發揮實力，考出好成績。

君毅高中指出，在12年國教就讀公私立高中職免學費政策的補助下，就讀私立學校的學費負擔已大幅降低，不只是為了繁星管道，就近適性選擇君毅是相當正確的決定。