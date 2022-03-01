俄羅斯LETI競圖校園入口Entrance Space門面改造獲獎作品日景。（聯合大學提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣聯合大學建築學系組成的D＆A Lab團隊。（聯合大學提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣聯合大學建築學系組成的D＆A Lab團隊，參加「俄羅斯Future Academic Spaces LETI 未來學術空間改造工程計畫國際競圖」，除了一舉拿下3項LETI工程改造案國際建築競圖獎項，更獲LETI論壇The Forum改造工程案項目的首獎，在國際賽事大放光彩。

指導老師吳細顏表示，LETI未來學術空間改造工程計畫國際競圖是由聖彼得堡電子工業大學所主辦，目的是為了迎接該校成立135週年慶典所衍伸的校園工程改造項目，本次獲獎的3個項目都是由D＆A Lab實驗室4名大學部學生翁葉儒、陳宥豪、楊竣惟及林育嘉同學所共同合作完成，團隊成員在經過紙本審查、線上英文簡報、公開展出及公開投票等數輪艱辛漫長的篩選過程之後終於拿下第一名首獎獎項。

這4位同學除了LETI這個國際競賽獎項之外，其中翁葉儒另榮獲英國YVAC 2021青年建築遠見設計競賽城市街道與景觀設計獎全場大獎、林育嘉另獲美國LIV酒店設計競賽年度新秀建築師全場大獎、楊竣惟另獲AMP美國建築大師獎室內設計全場大獎，還有同獲AMP美國建築大師獎室內設計全場大獎，以及美國LIV酒店設計競賽年度新秀建築師全場大獎雙料大獎肯定的陳宥豪，這4位同學在D＆A Lab設計團隊1年多時間裡，不僅榮獲世界多個國際大獎賽的全場大獎殊榮，至今更總共已經獲得數10項國際競圖前3名以上的獎項名次實屬難得。

吳細顏說，這項競賽不同其他國際賽，不只是創意呈現，對方還會以他們參賽的得獎設計圖，進行校園改建工程，等於未來在俄羅斯的聖彼得堡電子工業大學，可以看見台灣建築設計的成果，非常難得。

另外，雖然優先議約權及海外實習機會可能會因為疫情、戰爭等各種因素而有所影響，但設計的成果與成績將會在學生的設計歷程裡留下最完美的紀錄。

建築學系主任鄧慰先說，俄羅斯LETI競圖獲獎並取得優先議約權最重要的意義，並不是獲獎或是到海外實習這麼簡單而已，這更是表示學生除了在紙上設計具有極高的創意之外，更重要的是，已經可以開始在畢業前就了解到工程議約與實務應用上相關的知識及活用方法，這些都是系上在課程規劃與教學必須得扎扎實實步步到位才有辦法完成的，師生們能在涵括設計創意與工程實務的各項國際競圖上屢獲大獎，令人感到振奮及欣慰。