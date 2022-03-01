民進黨立委賴瑞隆、李昆澤今邀集交通部觀光局局長張錫聰、經濟部中企處副處長陳秘順以及高市府觀光局副局長孫春良、經發局副局長高振遠開會研商，會中達成決議，交通部觀光局同意補助500萬元、經濟部中企處同意補助100萬元，合計約600萬元來補助高市府振興旗津觀光產業。（柯宗緯翻攝）

高雄市旗津年前捲入疫情風暴，觀光旅遊大受衝擊，疫後卻等嘸遊客上門，228首日高雄市長陳其邁與衛福部長陳時中合體救觀光，連日來人潮有回溫跡象。綠委賴瑞隆今（1）日更公布喜訊指出，已成功向中央爭取600萬經費，振興旗津觀光產業，辦理觀光活動及旗津券，期程預定3月底至4月底。

陳其邁今在市政會議上指出，旗津地區春節期間觀光人潮銳減，為加速振興當地觀光產業，請副市長史哲召開會議研提方案，並請經發局、觀光局、文化局、交通局等局處盡速研討各項細節並積極推動。

陳其邁日前提到，對於振興旗津有整套作法，包括如何活化當地觀光，也實質對商家受損補貼，最快3月初會公布細節，並配合春假旅遊推出，盼吸引觀光客回流。

民進黨立委賴瑞隆、李昆澤今邀集交通部觀光局局長張錫聰、經濟部中企處副處長陳秘順以及高市府觀光局副局長孫春良、經發局副局長高振遠開會研商，會中達成決議，交通部觀光局同意補助500萬元、經濟部中企處同意補助100萬元，合計約600萬元來補助高市府振興旗津觀光產業，辦理觀光活動及旗津券。

賴瑞隆表示，盼藉由這次中央經費補助，在3、4月舉辦相關活動，讓大家知道旗津現在是安全的，也讓旗津觀光人潮儘快回流，達到振興旗津觀光及商圈的目的。

李昆澤則提到，旗津在他以前擔任國大代表及立委時也是他的選區，對旗津有特殊情感，特別請交通部觀光局要全力支持，市府觀光局應將活動聚焦集中，在短時間內進行衝刺，有效發揮振興效果。