台塑生醫以7.55億元策略投資長春藤生命科學公司51％股權，跨足再生醫學產業，未來結合長庚大學及長庚醫療體系的產學研資源，發展細胞治療技術。台塑生醫董事長王瑞瑜表示，投資長春藤公司加速再生醫學發展並提升技術經驗，未來可作為承接長庚醫院發展之細胞治療技術並進一步產業化之基礎，並為即將立法的再生製劑之供應提前佈局。此外，掌握細胞產品製備技術，降低生產成本，使細胞治療能夠普及化更是台塑生醫投入再生醫學產業發展的最終目標。

王瑞瑜認為，全球健康產業未來發展趨勢：老齡化、癌症高發生率及治療複雜性，醫療技術朝「精準醫療」、「精準健康」發展，以細胞為藥品及保健保養之應用，為新醫療技術趨勢。台灣亦將「再生醫學產業」列為國家生技產業發展重點，預期2022年立法中的「再生醫療三法」上路後，可帶動國內再生醫學產業快速發展。

長庚醫療財團法人2019年成立細胞治療中心，作為院內醫師執行細胞治療臨床試驗或特管辦法核可的細胞治療使用的平台，以新細胞治療技術做為發展主軸，提供癌症病人一項可能性的治療選擇。惟目前細胞治療動輒上百萬收費，對一般病患是沉重負擔；台塑生醫投入細胞治療產業，期許藉由產業化發展，透過管理降低生產成本，讓新醫療技術能夠普及化。

王瑞瑜指出，長春藤生命科學主要從事細胞治療技術的研發及臨床應用，主力產品細胞因子誘導的殺手細胞 (CIK細胞)已完成二期臨床試驗，於2021年9月獲衛福部准予結案；因應即將立法通過的「再生醫療三法」，長春藤公司已完成二期臨床試驗的細胞製劑產品有機會成為首家取得「有條件許可」的五年期臨時性藥證廠商。

此外，長春藤生命科學亦為國內首家通過衛福部依特管辦法細胞治療技術核准可供醫療用途細胞製品的廠商，迄今共取得14張委託製備核可函，共有9家醫院委託長春藤公司製備細胞以執行細胞治療臨床業務。