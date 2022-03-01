ETF投資再創新高峰！據集保結算所最新統計，ETF總受益人數突破400萬大關，其中台股原型ETF受益人達279萬，最受青睞的元大台灣50、元大高股息ETF合計受益人數更突破百萬人，每不到三個台股ETF投資人，就有一人選擇0050或0056參與台股行情。

截至2月25日的最新ETF受益人數，一共創四大紀錄，除了總受益人數來到408.1萬，較前次300萬整數關卡僅花約4.5月，增速大幅加快，台股原型ETF同步創279.7萬人新高，最具代表性的0050、0056受益人數也衝上101.1萬，帶動ETF發行龍頭元大投信旗下ETF總受益人數成長到139萬，將挑戰140萬關卡，均改寫國內ETF投信的人氣發展里程碑。

近年台灣的ETF市場成長飛快，是很多投資人積極選擇的投資產品之一。以受益人數破百萬關卡的進程來看，ETF市場首度有百萬受益人是2020年3月，接下來2021年3月破200萬人，2021年10月跨越300萬人，再到今年2月一舉衝破400萬人。

本次300萬到400萬人僅短短2.5個月，締造最快成長百萬人紀錄，顯示國人有加速ETF配置的趨勢，值得注意的是，並非各類型ETF都呈現受益人數高成長，主要集中於台股原型ETF，占全體ETF受益人比重從2020年的3月的54％，成長至最新的69％，其中並以知名度高、有大投信品牌加持的產品較受青睞，國民ETF 0050、0056為發展指標。

集保結算所統計，0050近一周受益人數成長到42.3萬人，0056有58.8萬人，合計超過101萬人，相較於台股原型ETF受益人數的279.7萬人，僅該兩檔ETF比重就有逾36％，平均不到三個台股ETF投資人，就有一人選擇0050或0056。由於0050和0056快速成長，元大投信ETF總受益人數也來到139萬人，預期今年有機會挑戰150萬人以上新標竿。

0050和0056長期高居國人最愛買的ETF冠亞軍，受益人數持續增加。0050是台灣第一檔掛牌的台股ETF，投資台股市值前50強企業，成立近19年來表現隨台股強勁成長；0056則為第一檔台股高股息題材ETF，從上市市值150大個股中，挑選未來一年現金股息殖利率最高的前30檔，掛牌14多年每年平均的股息率達5％以上，皆吸引投資人布局。