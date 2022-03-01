知名中國女演員梅婷20年前因《讓愛重來》這部作品讓她奪得了金鷹獎視后，之後接演《父母愛情》更拿下飛天獎影后，在影視路上大放異彩的她在婚姻裡可就不是這麼順遂了。2000年梅婷與鄢頗相識，那時他只是一個普通的上班族，後來男方開始朝著導演的路邁進，梅婷還拿資金幫助老公，沒想到事情並不如他們預期的那麼順利，除了財務方面遇上不小的狀況外，據知情人士爆料鄢頗和某女星在酒店裡被梅婷捉姦在床，兩個人因此開始產生嫌隙，便就此分道揚鑣。

梅婷與老公恩愛放閃 (圖片翻攝至微博)

2012年梅婷因拍攝電影《推拿》而認識了攝影師曾劍，在拍攝電影的時候，她常被曾劍認真的工作態度吸引，對他滿是崇拜，兩人快速地陷入熱戀並在香港閃婚，三年後生下第一胎，再隔兩年生下第二個孩子。從此之後，梅婷開始轉做全職的家庭主婦，曾劍更是把老婆寵上天，什麼事都不用操心，也從來不用她做家務事，甚至連小孩的奶粉也沒有讓妻子泡過，孩子們都是由保母帶，更誇張的是，梅婷甚至連提款機如何領錢都不會。

梅婷曾經說過：「曾經我認為，他是一個很好的丈夫。孩子出生後，我發現生活中的他，更是一個完美的爸爸。」雖然經歷了一段不美好的婚姻，但努力振作後，終究遇到了那個願意為了她做任何事、把她當公主疼愛的人，也讓不少女性十分羨慕。