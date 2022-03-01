雲林縣北港鎮萬有紙廠整地噪音擾人，環保單位稽查。（張朝欣攝）

曾是台灣3大紙廠之一的雲林縣北港鎮萬有紙廠，破產後由資產管理公司整合開發為工業區，目前進行破碎整地工程，巨大噪音引發周邊住戶抗議，1日雲林縣環保局前往稽查，要求訂出工程期程表、進行噪音改善、舉辦說明會，並在工地裝設噪音監測器，全天候進行監控。

萬有紙廠占地約14公頃，由資產管理公司接手後，前年展開廠區整地工程，規畫工業區吸引回流台商進駐。最近進行地面破碎整地工程，數台重型機具施工時發出巨大噪音，嚴重影響周邊住戶生活作息，雲林縣議員蔡岳儒接獲檢舉，會同環保局人員到場稽查。

蔡岳儒表示，經過現場會勘，將請該工程相關公司就施工產生噪音，提出施工噪音防制計畫，並就噪音問題與鄰近居民協調、舉行說明會，另該工程延伸的廢棄物、拆建執照等相關問題，將函請縣建設處、城鄉發展處等單位持續追蹤辦理。

環保稽查員說，現場工地裸露、無沖洗設備等，已違反空汙法第23條規定。另外，施工單位也未提出工程廢棄物申報相關資料及施工噪音防制計畫書，已要求限期改善，否則將依規定開罰。

一行人最後決議，請業者針對日後廠房規畫舉行地方說明會。施工前做好期程表，通知里民、里長、地方民意代表，取得共識後再施作。若有民眾陳情，請環保局稽查隊於最短時間到達，並由環保局架設噪音監測器與微感器。

附近居民指出，2月25日起即傳出施工噪音，每天有3台怪手不停鑿地，產生巨大聲響與震動，大家實在忍無可忍，才會向民意代表與相關單位反映，希望日後業者能與住戶充分溝通，才能減少不必要的紛爭。