2022年台英數位醫療論壇登場，共有近百位來自台灣與英國數位醫療企業及學研單位參與者與會，從醫療健保、跨域市場趨勢、以及法規現況三大面向，合作佈局國際數位醫療產業的關鍵棋著。

英國在台辦事處嚴濤暮（Tom Burn） 副代表致詞提到，英國以先進的醫學研究聞名，如新冠疫情間英國牛津大學（Oxford University）與阿斯特捷利康（AstraZeneca）藥廠合作開發出的新冠疫苗，也累積大量新冠病毒定序資料。台灣方面則有紮實 ICT 產業基礎，英國、台灣擁有類似的公共醫療體系，近年國際間對新興數位醫療領域重視持續提升，此次論壇將成為開啟台、英跨域合作的創新契機。

中央健康保險署李伯璋署長介紹台灣著名的醫療制度優勢，在於健保系統大數據資料庫。台灣健保涵蓋率高達 90% 以上、由政府單一系統支付，目前台大醫院、成大醫院、北醫、榮總等 7 家醫院更在推動疾病的 AI 預測模型，將持續優化健保雲端資訊應用於診斷、治療服務。

●健保與雲端醫療資訊利基優勢

台北醫學大學數據處許明暉數據長，首先分析台灣健保制度有利特性，健保卡的數據基礎設施完整記錄了病人的就醫紀錄與醫療行為，不僅患者能自行查看就診紀錄，醫療單位與臨床機構也能運用這些雲端資訊延伸至次級應用。

●台灣數位醫療產業前景

緯創醫學科技莊詔仁副總經理以產業界觀點，分享台灣數位醫療的潛力市場。在醫療支出不斷膨脹、醫事人力不足挑戰下，許多生醫、醫療企業借助遠距與 AI 設備開發健康照護方案，照護產業發展走向疾病預防、疾病預測、個人化、及去中心化照護趨勢。

莊副總經理接著從醫療系統、盛行疾病、產業特性等 3 大面向，比較台、英的照護體制相似處及互補特性。雙方都具有政府給付的健保系統，因應癌症、心血管疾病、肺炎、中風等共同公衛議題。數位醫療產業結構上，英國專精軟體系統研發，2021 年創造 29 間獨角獸公司；台灣則具備硬體 ICT 產業優勢，2021 年有 3 間獨角獸公司。

談到數位醫療市場契機與可能限制，莊副總經理分析台灣堅實的 ICT 產業，需要導入更多軟體系統及整合服務以促進跨域產業加值。產業成熟度方面，台灣數位醫療產品仍欠缺完整的商業化模式，這需要更多產品實際導入醫療院所，及法規規範彈性開放雙管齊下，共同推動醫療體制數位轉型。

●最新《生技新藥產業發展條例》修法吸引外資入場

安侯建業（KPMG in Taiwan）健康照護與生技產業服務團隊主持人蘇嘉瑞醫師，將視角轉換至法規制度，深入介紹進入台灣市場門檻及策略。蘇醫師提及台灣的境外投資法規程序，主要依投資者所屬市場分為：中國大陸及中國大陸以外兩群體。

數位醫療方面，目前發展較成熟類別包含智慧醫院（smart hospital）、遠距醫療、AI 醫療。台灣的醫療照護法規採醫療技術與治療藥物雙軌管理，其中關鍵進展有 2018 年衛福部頒布《通訊診察治療辦法》，放寬遠距醫療照護對象與模式；隨著新冠疫情爆發、人口結構持續老化，遠距及在宅醫療的需求水漲船高。

去年底最新完成修正的《生技新藥產業發展條例》新納入精準醫療、再生醫療、數位醫療、受託開發製造（CDMO）等租稅優惠獎勵項目，R&D 支出、設備更新等投資抵減也有多項更新，皆有利外資進入加速台灣生技醫療產業發展。

●台灣優勢：成熟 ICT 產業、AI 生物資料庫潛力市場、CMO+CDMO

論壇最後，在主持人英國在台辦事處創新科技組 Guy Robertson 組長帶領之下，與 3 位講者開啟精彩的與談內容。

莊詔仁副總經理說道，對英國公司而言，要進入台灣市場最重要的關鍵在於找對研發或經銷夥伴，加上台灣資通訊產業近年也大量尋求投入醫療照護領域機會，許多公司能完整承接產品設計到量產流程，無不敞開大門歡迎國際創投挹注並結盟合作擴大產業規模。

蘇嘉瑞醫師進一步點出數位醫療的潛力市場：AI 生物資料庫。如台灣政府近年積極整合「健保醫療資訊雲端系統」各項資訊，涵蓋患者用藥紀錄、檢驗檢查結果等，持續推動醫療資訊產品加值應用。蘇醫師特別提及，隨著未來個人臨床數據的去識別化保護系統更加完善，將能帶動醫療健保相關商業化進展。

許明暉數據長以台灣成功的半導體產業鏈為例，他指出許多台灣公司累積有相當的 CMO、CDMO 合作模式經驗，在數位健康領域同樣能發揮國際合作的長處。而提及健保資訊開發應用，許數據長認為全民健保固然是台灣的數據金礦，但其衍伸開發的醫療診斷服務不一定會全然納入給付，因此他也看好私人健保機構能在這方面多著力，善加開發醫療數據藍海市場。

據市調公司 Frost & Sullivan 統計，2023 年全球數位健康市場商機將逾 115 億美金，這波新興浪潮中台灣不僅擁有數位科技硬實力，更佔有前進亞太市場的地緣優勢。

此次台英數位醫療論壇碰撞出許多合作契機，3 月 7-11 日仍有台英數位醫療媒合會，歡迎有意進軍英國數位醫療市場的台灣公司報名，與英國單位建立深入關係。