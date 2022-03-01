竹科驚傳跳電？ 台電調查公布揭真相 16:372022/03/01 中時 陳育賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新竹科學園區1家161仟伏特特高壓用電戶在1日下午3點18分因設備故障跳脫，導致特高壓電瞬間降壓。（示意圖／報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新竹科學園區與新竹工業區161仟伏特特高壓用電戶在1日下午3點18分，突然瞬間降壓，不過在很短時間內恢復正常電壓，經台電調查為竹科某廠商的設備突然故障跳脫，造成鄰近變電所特高壓短暫壓降，不過並未造成用戶停電，台電供電設備正常，台電表示，確有接獲零星廠商關心電壓問題，科學園區管理局也正在了解廠商狀況。 內神通外鬼 聯手廠商涉詐3400萬 中華電信4員工被起訴 中火排放廢水遭查獲懸浮固體7次超標 台電確定吞234萬罰單 #特高壓 #電壓 #台電 #廠商 #跳脫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 偏光片廠拚加值 資本支出倍數成長 04:102022/02/28 產業．科技 跟進制裁俄羅斯 蘇貞昌令各部會協助受損廠商 12:252022/02/28 政治 編‧輯‧室‧報‧告－淨零碳排之路 不容樂觀 04:102022/03/01 專題周報 台積電落腳後勁 民間催生全台首座智慧港 14:502022/03/01 生活 俄烏戰事不會拖長，絕佳買點已出現……新光投信董座喊進台股 04:102022/03/01 投資理財 中火廢水4度超標確定要罰234萬 台中議員：遲來的正義 20:002022/02/28 生活 台達電旗下泰達電 擴廠腳步積極 04:102022/02/28 產業．科技 未經檢驗家電 網購暗藏危機 04:102022/02/28 地方新聞 中火排廢水全案確定 盧秀燕盼台電改善：處罰不是最終目的 10:152022/03/01 生活 懼通膨火上加油 4月電價擬凍漲 04:102022/02/27 財經焦點 陸IC設計產業 2021大躍進 04:102022/02/27 產業．科技 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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