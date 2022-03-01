新竹科學園區與新竹工業區161仟伏特特高壓用電戶在1日下午3點18分，突然瞬間降壓，不過在很短時間內恢復正常電壓，經台電調查為竹科某廠商的設備突然故障跳脫，造成鄰近變電所特高壓短暫壓降，不過並未造成用戶停電，台電供電設備正常，台電表示，確有接獲零星廠商關心電壓問題，科學園區管理局也正在了解廠商狀況。