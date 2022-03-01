電支業再添新軍！金管會在2022年3月1日宣布核發全支付公司營業執照。金管會銀行局副局長童政彰指出，今日核准後，全支付須在今年9月1日前要正式開業，而現行全聯既有的PX PAY是全聯的電子錢包、屬不同的業務性質，不會受到影響。

金管會銀行局副局長童政彰指出，全支付公司在2021年6月24日就獲金管會許可申請專營電子支付機構業務，並於法定期限內向金管會申請核發營業執照。金管會經完成審查作業後，於3月1日核發營業執照。

銀行局統計，截至2022年3月1日為止，我國計有11家專營電子支付機構及20家兼營電子支付機構(含中華郵政股份有限公司及19家銀行)。

童政彰指出，為滿足民眾防疫新生活下對於安全、便利支付之需求，以及考量電子支付業務範疇擴大與新電子支付機構加入，金管會基於整體市場長遠發展考量，將持續督促電子支付機構落實風險管理、法令遵循及客戶權益保障等各項要求，共同提升電子支付市場之安全與效率，營造我國非現金支付及行動支付之良好發展環境。