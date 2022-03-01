有鑑於全球最低稅負制將於2023年上路，香港及新加坡近日皆已於2022、2023年財政預算案宣告，針對大型跨國企業（年營收達7.5億歐元）將適用當地最低稅負制並以15％為法定稅率。香港預計最快將自2024年起施行，新加坡則尚未提出明確的時程。

KPMG安侯建業稅務投資部協理任之恒指出，台商的常見投資熱點如香港、新加坡等均已因應全球稅務改革的風潮陸續於當地層面引入相關立法工作，台商須密切留意相關進展，及時作出因應措施。

KPMG安侯建業稅務投資部執業會計師林棠妮也表示，除了香港已將全球最低稅負制納入未來稅收法案。在最新公告歐盟租稅黑名單2022版本中，香港仍維持租稅灰名單，這必然使得香港在面對全球反避稅的要求下，對於離岸免稅制度的課稅規定作全盤的檢視及修改。在2022年各國為因應全球最低稅負制已陸續修改本地法，台商跨國企業集團須要更積極的預先作好集團稅務風險管理以面對稅務改革浪潮。

勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所國際租稅主持會計師廖哲莉表示，由於全球最低稅負制原則上將補充稅款分配給集團最終母公司所在國或其他集團成員所在國，經濟合作暨發展組織（OECD）已預期各國將新增或修訂國內課稅規範以確保該國企業之補充稅款在當地繳納，以保障其課稅權。

廖哲莉指出，香港與新加坡稅制皆採屬地主義，當地企業只需繳在當地的所得稅，至於境外所得免在星、港繳稅。過往台商多透過香港或新加坡個體從事全球貿易或集團間資金調度等活動來控管整體稅務成本。因此，若實施當地最低稅負制，當地營運個體免稅境外所得恐將使其有效稅率未達15％而產生額外稅負成本。

此外，為吸引外國人進行投資，不論是香港或新加坡政府皆提供不少租稅優惠政策，例如新加坡全球貿易商計畫及營運總部優惠、香港企業財資中心等，符合資格收入可適用低於當地法定稅率優惠稅率課稅。

然而，對於符合最低稅負制門檻台商而言，租稅優惠帶來的實際效益不再，應思考繼續於當地投入一定金額支出以延續租稅優惠資格或尋求其他非稅務優惠可能性，例如現金補貼或其他如提供優惠用地或聘僱補貼。

廖哲莉認為，隨著當地最低稅負制施行，符合門檻的台商將無法再利用香港及新加坡離岸免稅特色進行稅務規劃；預計各國也會進行修法進行開徵稅負（例如阿拉伯聯合大公國）或實行該國之最低稅負制，以確保該國對其本地企業之課稅權。

另一方面，非租稅優惠之獎勵將成為吸引外資之重點，也是跨國企業於海外投資時，應考慮爭取之重點。此外，各國租稅優惠預計將維持以吸引低於門檻之跨國企業。面對此不可逆之國際課稅趨勢，企業宜密切觀察各國立法動態，審慎評估各國實施當地最低稅負制對集團整體稅務、營運及資金層面的潛在影響，方能提前準備相關因應措施。