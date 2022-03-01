甫於上周開幕的屏菸1936文化基地，228三天連假人潮擠爆，吸引近15萬人次入園。園區除了四大展館及文創賣店，正招商中的商業空間，也因人潮效應，業者詢問度增加。屏東縣政府表示，招商期限至3月18日止，歡迎藝術創意、生活產業相關業者踴躍投件。

屏菸1936文化基地2月25日開幕啟用，推出首月免費入園優惠， 3月31日前可免費參觀屏菸1936文化基地「屏東菸葉館」、「屏東客家館」、「大武山特展」以及「故宮魔幻山水歷險展」4座館區。

228連假期間園區湧現參觀人龍，不只全台首座菸葉館，各館以歷史人文結合光影藝術、科技互動的沉浸式體驗，以及戶外充滿南國風情的熱帶植物廊道，夜間還有光環境、噴水池水舞等，已成為美拍的最佳打卡點。

日前來到園區擔任一日園長的創意才子黃子佼，也稱讚屏菸1936文化基地工業風的特殊美學是「台灣TOP ONE」，更在臉書貼文分享「走遍北中南東文創區之後，這裡底蘊目前是我的冠軍，因自身故事與規劃已夠強」。

文化處表示，園區開幕創下高人氣，已湧入15萬人次參觀人潮。文創賣店也跟著買氣提升，店員忙著補貨補到手軟。

文化處表示，目前除了四大館區，佔地面積一百二十三坪左右的商業空間，目前辦理招商中，歡迎具工藝、藝術、複合式餐飲、生活風格的店家、通路平臺等具 創新、地方特色與跨界思維的生活產業業者踴躍投件，徵件期限至3月18日下午5時，送件請至財團法人屏東縣文化基金會（900屏東縣屏東市菸廠路1號），專線:7210234或上屏菸1936官網及臉書查詢。