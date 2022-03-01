漢磊（3707）受惠於市況維持熱絡，2021年第四季營收、毛利、營業利益、稅後淨利皆同步創下單季歷史新高紀錄，中信投顧看好，漢磊2022年營運成長動能依然強勁，獲利將呈現倍數式成長，維持「買進」投資評等，推測未來12個月合理股價135元。

法人指出，由於漲價效應顯現，配合產品組合持續改善，以及經濟規模提升，漢磊2021年第四季毛利率連續五季上揚，至17.42％、創下單季新高，帶動單季每股純益續增至0.42元，整體獲利表現優於預期。漢磊營運表現由2020年的每股淨損1.64元，轉為2021年的每股純益0.73元，如法人預期順利轉虧為盈，營運調整的綜效持續顯現，整體營運為2014年上櫃以來表現最佳的一年。

漢磊元月營收為6.94億元，月增9.65％、年增27.61％，創下單月歷史新高紀錄，營收仍維持強勁的成長動能，雖然2月會受到農曆年假期的影響，但中信投顧預期，第一季的營收將續創單季新高紀錄，放眼後市，中信投顧預估，全年營運有機會逐季創高。

同時，漢磊先前即表示產品價格將持續調漲，並一路延續至2022年，配合產品組合持續優化，以及化合物半導體的貢獻放大，全年營收有機會逐季創高，帶動毛利率及獲利同步翻揚，營運體質與獲利結構將持續轉佳。