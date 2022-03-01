東京電玩展 今年恢復一般觀眾入場 16:292022/03/01 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 睽違二年，全球最大規模遊戲展東京電玩展今年將恢復一般觀眾入場。本屆從9月15日開始，為期4天，會場在千葉市的幕張國際會展中心。 受到新冠疫情影響，東京電玩展2020年完全採線上形式，去年除線上之外，會場僅開放給相關人士。今年將恢復正常，允許一般觀眾入場，但小學生以下不可入場。為了防疫，除擴大通道和展位外，亦將限制人數。估計會展期間將有15萬人到場。 高通新一代X70登場 全球首款結合AI處理器數據機 IPCC最新報告解讀：中國大陸將是受氣候變化影響最大國家之一 #全球 #入場 #東京 #電玩展 #觀眾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 不能出國沒關係！2022 ITF台北國際旅展 今起開放報名 12:032022/03/01 財經 俄烏開戰 政院：國安基金隨時因應 11:512022/03/01 財經 中國製造業增加值 連12年全球首位 04:102022/03/01 焦點新聞 《國際產業》馬士基考慮暫停俄羅斯貨櫃航線 遵循國際制裁措施 14:492022/03/01 財經 線上看戲邊解密 星國劇場新挑戰 04:102022/03/01 藝文副刊 《國際經濟》韓貿易逆轉順 2月出口增2成優預期 10:342022/03/01 財經 《金融》集保攜手標普全球 IR平台將導入S＆P ESG數據 10:172022/03/01 財經 《半導體》IC設計新兵到 廣閎科漲逾1成 12:502022/03/01 財經 星、港宣布導入最低稅負制 台商要留意 16:302022/03/01 財經 《半導體》十銓跨足NFT 參與3C收藏新紀元 15:402022/03/01 財經 科法斯：俄烏之戰將使亞洲通膨率未來幾個月內飆升 16:202022/03/01 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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