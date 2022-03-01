睽違二年，全球最大規模遊戲展東京電玩展今年將恢復一般觀眾入場。本屆從9月15日開始，為期4天，會場在千葉市的幕張國際會展中心。

受到新冠疫情影響，東京電玩展2020年完全採線上形式，去年除線上之外，會場僅開放給相關人士。今年將恢復正常，允許一般觀眾入場，但小學生以下不可入場。為了防疫，除擴大通道和展位外，亦將限制人數。估計會展期間將有15萬人到場。