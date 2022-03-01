遠傳電信今日召開法說會，合併亞太電信綜效成為關注焦點。遠傳指出，雙方合併超過920萬用戶，將擴大遠傳5G升級和數位加值服務潛在會員規模、加速營收成長，且亞太電信超過90％的基地台均能與遠傳整併，期待合併完成後第一年因雙方綜效即可期待獲利之正增長。

遠傳2021年行動通訊業務營運績效亮眼，月租型用戶數穩定成長、流失率持續創新低，遠傳客戶每月平均貢獻度(Average Revenue Per User；ARPU)持續居電信業之冠；自2021年3月起ARPU和行動服務營收年成長率領先同業雙雙轉正，更繳出平均用戶ARPU年增1.5％、行動服務營收年增轉正達1.4％的佳績。

遠傳5G用戶數穩健攀升，超過80％的5G用戶申辦$999以上資費，續約用戶資費平均提升超過20％，挹注ARPU成長。遠傳5G用戶滲透率高於同業平均、突破20％，目標2022年底達30％。遠傳在2021年9月領先業界，獲得Opensignal認證「5G網路世界第一」殊榮，透過AI大數據精準選址，已完成9700餘5G站台建置，人口覆蓋率超過90％，預計2022年底將突破97％。

遠傳推動數位轉型效益持續顯現，再度創造優異的經營成效與財務表現。2021年全年度新經濟營收在疫情中仍強勁成長，年成長率高達23.4％，營收佔比提升至17.2％，超越2021年營收佔比目標16％。其中資通訊業務營收年成長幅度達29％，包含雲端服務營收年成長率達49％。個人數位服務同樣延續強勁成長動能，包含遠傳friDay購物營收年成長率達26％、數位媒體服務營收年成長率達23％、帳單代收服務營收年成長率達13％。