俄羅斯揮軍進攻烏克蘭，西方陣營持續加重對俄羅斯的制裁力道，使全球經濟前景面臨新的不確定性，投資人因而進一步調降對今年世界主要央行升息的押注。

過去一周以來，市場對於美國聯準會、英格蘭銀行和歐洲央行等世界主要央行將採取激進升息手段的押注已經減少。在本周之初，市場對於升息的預測進一步降溫，貨幣市場越來越相信歐洲央行將推遲升息決定，而非提前行動，因為加重對俄羅斯的制裁，包括將俄國部分銀行踢出國際支付系統「環球銀行金融電信協會」（SWIFT），以及油價飆漲，都將不利於歐元區經濟。

根據利率期貨市場，截至美東時間周一晚間，聯準會在3月會議升息2碼（50個基點）的可能性已經從一周前的約23%進一步下滑至 6.5%。在數據顯示在美國消費者物價通膨創下40年新高後，市場認為聯準會在3月升息2碼的機率一度高達70%。

現在市場普遍預期聯準會將在3月會議上升息25個基點。聯準會將於3月15、16日召開決策會議，並在前一周進入緘默期。本周將是聯準會決策官員在會前可以發表言論的最後一周，該央行主席鮑爾將出席國會兩院進行其半年一度的貨幣政策報告，勢必將成為市場關注的重點。

富國銀行出具報告指出，俄烏危機的短期影響似乎在於通膨，對經濟成長的打擊較難判斷，使央行總裁們的處境相當艱難。我們預期聯準會主席鮑爾將在國會證詞中強烈暗示該央行將在3月會議上降息25個基點，而非50個基點。

在歐洲方面，市場已經完全反映歐洲央行將在9月會議首次升息且升息幅度為10個基點的預測。本月早些時候，在歐洲央行釋出鷹派信號之後，市場曾押注為該央行可能提前在6月行動。

現在市場預期到今年底歐洲央行共將升息30個基點，即升息3次、每次10個基點，這與上周認為今年共升息35個基點及數周前認為今年將升息50個基點的預測相比轉趨保守。

消息人士此前透露，歐洲央行首席經濟學家Philip Lane向其他決策官員表示，俄烏衝突可能使歐元區今年的經濟產出減少0.3%～0.4%。

ING資深利率策略師Antoine Bouvet表示，調降歐洲和美國央行升息預測是合理的，現在評估俄烏危機的經濟影響仍為時過早，但這場危機對經濟增長肯定造成負面影響，我們只是不知道影響有多大。

雖然市場認為英格蘭銀行3月升息50個基點的可能性已經微乎其微，但仍預期該英國央行將在3月升息25個基點。

加拿大央行將在周三召開政策會議，市場可藉此一窺西方國家央行如何評估俄烏戰爭可能對其國家經濟增長與通膨前景造成的影響。市場普遍預期加拿大央行將在本次會議宣布自2018年10月以來的首度升息，幅度預估為25個基點，並預期該央行到今年底共將升息超過6次。