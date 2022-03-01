林口櫻花盛開，林口區公所將於12日首次舉辦大型櫻花季活動「春遊林口~櫻你而在」，活動與竹林山觀音寺、林口建成商圈及在地觀光工廠合作，現場將有親子野餐、愛心義賣、觀光工廠手作DIY攤位（戴上容攝）

林口櫻花盛開，林口區公所將於12日首次舉辦大型櫻花季活動「春遊林口~櫻你而在」，活動與竹林山觀音寺、林口建成商圈及在地觀光工廠合作，現場將有親子野餐、愛心義賣、觀光工廠手作DIY攤位，此外，林口在地巨星白冰冰也將帶領各知名藝人粉墨登場，讓民眾享受在櫻花樹下享受音樂盛宴及美景。

林口區長藍品畯表示，原規畫元宵節與竹林山觀音寺辦理元宵活動，中間受疫情影響，後在眾人商討下，決定結合林口建成商圈辦理的親子野餐日，改為大型櫻花季活動，另再邀林口在地觀光工廠吳福洋襪子故事館及王子創意文具國合作提供體驗攤位，活絡地方經濟。

藍品畯說，野餐、體驗活動外，也特別邀請林口在地巨星、綜藝天后白冰冰領銜主持及表演，冰冰姐將帶領知名藝人團體台一線東諺及阿文共同主持，還有台版女神楊繡惠、木工歌手陳思瑋、全球巨星陳孟賢等蒞臨，藝人們將輪番上陣。

竹林山觀音寺董事長黃火旺表示，3月的林口遍地開滿柔美嬌豔的櫻花，林口每個角落都絢染成粉色花海，竹林山寺的周圍更是擁有滿滿櫻花樹林，這次活動辦在櫻花盛開旁的竹林山寺廟前廣場，民眾來參加活動也能觀賞櫻花美姿。

新北市議員議員蔡淑君則說，這兩年來許多弱勢族群都因疫情受到影響，因此號召武藏野洋菓子以義賣方式參加，將捐出當天義賣所得給林口區公所的幸福志工隊，為林口產業復甦盡一份心力。

林口區建成商圈理事長黃正理表示，這次的活動讓原本交涉不深的商圈、觀光工廠、寺廟等單位開啟了第一次的合作模式，也希望能夠透過這次活動的籌辦，未來有更進一步的合作，發揚林口在地的觀光量能，促進地方的產業經濟。