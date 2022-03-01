基隆市環保局於暖暖區暖江橋對面設置定點定時垃圾收集站，但民眾時常為了倒垃圾穿越雙黃線，險象環生，地方建議於碇內抽水站增設集中站，今日起試辦一個月，局長賴煥紘表示，將觀察民眾使用情形，決定是否繼續設置。

基隆市政府近年實施「垃圾不落地」政策，考量部分民眾難配合垃圾車收運時間，在全市多處定點設置垃圾集中站，其中暖江橋頭站點，位在源遠路過港往碇內方向路旁，每日早上7時到9時，供民眾倒垃圾。不過，許多住在碇內民眾會騎乘機車違規跨越雙黃線丟垃圾，汽車駕駛則會違停路邊，交通違規亂象層出不窮。

地方認為，該路段是大貨櫃車通行密集區，違規問題恐釀嚴重交通事故，盼能訂出其他方案解決問題。市議員王醒之、林旻勳和連恩典得知後，與環保局清潔隊長期研議改善措施，最終決定在碇內抽水站旁空地，增設定時定點垃圾收集站，解決亂象、兼顧民眾便利性，今起試辦1個月。

王醒之辦公室主任拔耐．茹妮老王表示，今早到碇內抽水站了解運作情形，首日有不少民眾前來丟垃圾，有效減少暖江橋頭交通亂象；環保局清潔隊長潘家齊說，試辦期間將觀察民眾使用情形，以及是否有助減少暖江橋頭集中站交通亂象，再決定是否繼續設置。

不過，仍有不少人將車輛違規停放在源遠路旁，徒步進入碇內抽水站丟棄垃圾，危及交通安全。對此，環保局指出，有特別規畫路線，民眾可以開車、騎車進入站點，試辦首日可能有些人不清楚收運方式，未來將加強宣導，也請民眾務必配合。