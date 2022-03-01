新竹遠百一家飲料店，推出一杯要價385元的手搖飲，日前引起熱議，老闆娘還出面解釋，因為使用真材實料的高檔食材製作，所以成本較高，有民眾好奇到底口感如何，竟一口氣花了上萬元購買30杯，順便請同事喝，喝完並留下11字評價，又引起網友一陣騷動。

這名男子在臉書社團《竹北遠百最新情報站》指出，既然飲料店老闆在規劃產品時有他的策略和評估，他也想喝喝看竹北最貴的飲品口感如何，而且既然要喝就順便請同事們一起享受，還霸氣表示「不過就是花了一萬多元買飲品，稍微狂了點…偶爾對自已好一點不為過吧」。

一名男子砸萬元買了30杯「天價手搖飲」請同事喝。(圖/截自竹北遠百最新情報站臉書)

原PO認為，這個價位的飲料在竹北的市場絕對沒問題，畢竟到處都是年薪百萬的高收入族群，最後他一共買了30杯365元的飲料，加上其中有幾杯有另外加料，因此總共花了1萬0970元，原PO還開心說道「盤子不是每個人都能當，消費破萬就是爽，就是要買最貴的請大家喝」。

貼文一出再度引起網友一陣騷動，許多人都關心到底「天價飲品」口感如何？原PO則留下11字評價「一言難盡意猶未盡的口感」，並說真的無法形容，但同事喝得開心，就覺得物超所值；不過也有其他人表示「非常普通」、「不值那價格」、「實在覺得沒什麼特別的」。

對於原PO的霸氣行為，網友則紛紛回應，「我也想當你同事」、「缺員工嗎」、「這杯喝的不是茶品，這杯喝的是誠意、是面子」。這家飲料店位於剛開幕不久的遠百竹北店6樓，最貴的品項為「布酪蜜奶烏」，大杯售價385元，其他包括人蔘奶烏、啡龍榛果奶烏、川貝純蜜奶烏，大杯也要365元。

老闆娘日前曾解釋，店內用的都是真材實料，例如「人蔘奶烏」使用知名品牌的養氣人蔘、「川貝奶烏」加了川貝枇杷膏，至於超高檔的「布酪蜜奶烏」，則採用台灣百分之百純蜂蜜，且酪梨量超多，由於食材成本高，所以反映在價格上。