UE4電影級魔幻手機遊戲《奇蹟MU：正宗續作》今（1）首度公開物魔混血的全新職業「魔劍士」，魔劍士為結合力量與魔法的全新職業，擁有劍士的強壯體魄，同時兼備魔法力量，四轉後更可選擇轉職成力量為主的「力魔劍士」或控制為主的「法魔劍士」，兩種轉職路線皆蘊藏著強大力量，不容小覷！隨著新職業的降臨，《奇蹟MU：正宗續作》更開創了奇蹟新世代！此外，官方同步釋出歡慶活動魔劍士嘉年華、跨職業系統、戰友召回、勇士回歸…等一系列活動內容，配合此次全新改版，各式各樣豐富獎勵大方送，在此邀請玩家與我們共同歡慶新職「魔劍士」降世！

黑夜中的暗殺者—物魔雙修「魔劍士」今日登場！奇蹟大陸正式迎來新世代！

在愈演愈烈、即將全面爆發的第三次惡魔入侵戰爭之中，大天使們被困於世界之柱，黑暗力量快速甦醒。在這危急之際，人類為求自我拯救，進行了一次次的魔鬼訓練和科技改造，最終蛻變而成可以同時接收魔法元素和力量元素的「魔劍士」，這兩種力量在體內形成了奇妙的平衡。然而，強大的力量，伴隨而來的是更多的迷惘，某些魔劍士在經歷了考驗之後，心中對光明黑暗的界限逐漸模糊…

他們選擇奔向戰場，在那裡釋放自身的力量，在戰鬥中尋找到自己所追尋的答案。

技能介紹

《奇蹟MU：正宗續作》全新職業「魔劍士」登場

天雷閃：向前方發出扇形雷電法球，造成150%傷害。

隕石術：在目標區域召喚出隕石，對敵人造成180%傷害。

玄月斬：範圍傷害技能揮舞手中武器，對自身周圍敵人造成210%傷害。

火劍襲：快速向前衝鋒，對路徑上的敵人造成180%傷害。

黑龍波：範圍傷害技能，融合黑龍波的力量揮動武器，對前方扇形造成250%傷害

風舞迴旋斬：範圍傷害技能高速旋轉武器持續對身周圍敵人造成傷害，對敵人造成400%傷害。

冰封：使用魔法力量打擊單個敵人，對敵人造成300%傷害。

轉職路線

力魔劍士：防禦型（近戰/劍術專精/華麗輸出）

法魔劍士：控制型（遠程/魔法專精/範圍群傷）

物魔混血！《奇蹟MU：正宗續作》全新職業「魔劍士」正式登場

跨職功能首度開放！自由轉職毫不費力！

在角色達到4轉後，玩家即可消耗「職業轉換卡」進行跨職業轉職。與主城內的NPC「大天使使者」對話，可開啟職業轉換界面，當角色變更為目標職業後，職業基礎的屬性點將自動洗點並按目標職業重新加點，同時保留等級、轉職階段等數據；「裝備」、「大天使裝備」、「翅膀」、「聖器」、「時裝」…等系統將保留轉換前數據，自動替換為目標職業的對應數值；常規系統功能數據如「坐騎」、「創世錄」、「精靈」、「銘文」、「聖盾」、「戰盟技能」將全部保留。此外，成功轉職的玩家還可獲得「整容券」，為新職業重新打造專屬面容，蛻變而生！

《奇蹟MU：正宗續作》「跨職系統」開放！四大職業，任意轉職！

魔劍降臨，狂歡活動豪禮不停！

為了歡慶新職業「魔劍士」登場，《奇蹟MU：正宗續作》舉辦魔劍士嘉年華活動，活動期間，每日登錄即可領取「生命寶石、藍鑽、神鷹火種、鑄紅水晶…」等豐富好禮，且在嘉年華期間，參與日常活動有機會掉落各式卡牌道具，收集卡片可在活動介面兌換專屬好禮，此外，更有代言人雙生弓箭手為奇蹟勇士獻上的大獎！這麼多的豐富活動，玩家們趕緊重返奇蹟大陸一探究竟吧！

《奇蹟MU：正宗續作》魔劍士嘉年華即刻展開！豐富大獎送給你！

勇士們！召回昔日戰友，一同開創奇蹟新世代！

《奇蹟MU：正宗續作》戰友召回與勇者回歸活動全面開放，即日起，凡等級達到1轉51級的玩家，即可透過個人專屬邀請碼召回昔日戰友，邀請者與回流玩家皆可獲得豐富好禮！回流玩家可獲得300藍鑽與重聚好禮，而邀請者可透過邀請積分獲得神佑寶石、召喚卷軸、頭像【薇拉】等多項獎勵！勇士們，趕緊號召昔日戰友，共創奇蹟新世代吧！

《奇蹟MU：正宗續作》「戰友回歸」活動開放！重返榮耀，再創巔峰！

●上述活動之獎勵內容皆以遊戲內實際公告為準

《奇蹟MU：正宗續作》敬邀玩家們普天同慶全新職業「魔劍士」降世！更多遊戲內容敬請各位玩家鎖定官方粉絲團與官方LINE獲取最新消息！

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