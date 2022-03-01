台元女籃「全元護山」主題日。（中華籃協提供）

WSBL超級女子籃球聯賽國泰與台元主題日3月率先登場，兩隊也結合公益團體推出特別的活動，邀請球迷透過籃球一起做善事。

國泰女籃這次主題日與台灣癌症基金會一起攜手合作，希望透過主題日活動喚起時下年輕人對於癌症預防的意識，本屆球隊也為主題日拍攝宣傳海報，國泰女籃以粉色系穿搭，營造女性專屬溫柔且堅強的形象，並與台灣癌症基金會共同合作辦理「戀戀國泰」主題日，將本季口號「一起練」與台灣癌症基金會推動的「全民練5功」癌症預防新觀念作結合，除了於活動當日進行癌症防治觀念宣導外，同時也邀請民眾加入關懷癌友的行列，一起幫助癌友邁向康復之路。

台元紡織則以戶外活動形象，打造野外自然的風格，閒暇時也喜歡參與露營活動的球員們提到，很享受與朋友們在戶外享受大自然風情，但同時也發現許多民眾的環境保護意識並不足夠，因此這次活動日以推廣環境保護及友愛山林為主軸，舉辦「全元護山」主題日，希望民眾能更加瞭解及重視環境議題。

中華民國籃球協會理事長謝典林表示：「WSBL自前年開始辦理主題日，往年都以球隊跟球迷的互動為主，今年希望能觸及不同的族群，另一方面則期望能結合社會議題讓賽事再提升一個層級，也希望透過與公益團體的合作，讓民眾能更加瞭解並支持社會議題。」

兩場主題日活動自即日起開放報名，報名及活動資訊請鎖定WSBL官方平台，球賽皆為免費入場，球員卡及親簽海報僅提供完成線上報名及主題日當天進場符合服裝主題需求的球迷，名額有限，額滿即截止報名。