考55級分的賴顗丰（右）在考前已錄取3所國外知名大學。（謝佳潾攝）

學測成績出爐，屏中成績優異。（謝佳潾攝）

學測成績出爐，屏東高中洪中彥、王宇弘不僅4科考59級分，數A還拿滿級分，且王從不補習、靠天天算做題目，盼進中國醫藥大學中醫系，洪則因喜愛爬山，目標是台大地質系，另考55級分的賴顗丰在考前已錄取3所國外知名大學。

洪中彥指出，他高中3年都沒有補習，就是一直做數學題目，做習題已經變成他每天的習慣，且除了學校老師交代的之外，他還會自己購買習作等，靠大量算題目練手感也訓練邏輯，但這次數A實在太難，考完之後一度很失落，沒想到最後拿到滿級分。

洪中彥說，國中時有次去看中醫，對醫生開的藥單很好奇，對醫生摸手就能知道病情更是驚豔，此後便對中醫有了興趣，總覺得不用動刀也能治病是件很厲害的事，因此他的理想學系是中國醫的中醫系，他的在校排名是前1％，希望能藉繁星達成夢想。

王宇弘與洪中彥一樣是59級分、數A滿級分、校排前1％，但他沒有從醫夢，反而因為喜歡爬山、摸石頭，所以想上台大地質系，他說，他對礦物等相關知識非常有興趣，目前爬過合歡山東峰與北鋒，很嚮往興趣結合學業後的日子。

另考取55級分的賴顗丰，早在考學測前已錄取雪梨大學細胞與發育生物學系、澳洲新南威爾斯大學分子與細胞生物學系以及美國賓州州立大學生物科技學系，他說，他對三類生物學很有興趣，但他發現國內的生物學要在研究所才會細分，而國外是大學就細分，所以才想申請國外大學就讀。

他說，去年10月間考完「美國大學入學測驗」後，就開始準備資料遞出申請，期間也要準備學測考試，真的挺忙的，直到學測前1周確定3所學校都錄取，才稍微放鬆，不過也不能放棄學測成績，畢竟都努力這麼久了。

此外，一樣考取55級分的還有黃證達，他在高二升高三的暑假2度發生氣胸而開刀，前前後後約有1個月都在休養無法讀書，不過他並未荒廢學業，對此，師長非常感動。

而徐暐傑及李愷珉入學時國中會考成績都是3A2B，但是在屏中就學期間奮發努力不懈，於學測成績分別獲得52及51級分的高分。趙韋翔的國中會考成績則為1A4B，經3年努力也獲得51級高分。