由美國前參謀首長聯席會議主席穆倫率領的派跨黨派資深代表團今天下午4點12分抵達台灣，外交部長吳釗燮等人親往接機，明天將拜會蔡英文總統及國安會高層，預計明晚10點離台。

此次由美國總統拜登專程指的派跨黨派資深代表團由穆倫率領，成員包括：前國防部政策次長傅洛依、前白宮副國安顧問歐蘇莉文、前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林及前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文。

美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）1日率團訪台，訪問團專機下午抵達松山機場。(郭吉銓攝)

美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）1日率團訪台，訪問團專機下午抵達松山機場。(郭吉銓攝)

吳釗燮今天下午親往飛機門口迎接，由於正值防疫期間，訪團成員一一下飛機，先由防疫人員在手上噴灑酒精，再與吳釗燮等人以互碰手肘方式打招呼，一行人在飛機旁拍下大合照，並向攝影及工作人員揮手致意，隨後邊走邊聊天進入機場大廳。

外交部發言人歐江安表示，此次派跨黨派資深訪團是繼去110年4月拜登總統親自指派前聯邦參議員陶德率團訪台後，時隔不到一年，再次派遣資深訪團訪台，尤其在烏克蘭情勢嚴峻之際到訪，更是彰顯美國對台承諾「堅若磐石」，以及台灣議題獲得美國跨黨派的高度共識。