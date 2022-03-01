中國大陸國務院前參事、中國人民大學國際關係學院教授時殷弘近日表示，北京當前比較擔憂、氣憤的並不是美國對台軍售本身，更令中國感到危險的是，美國在整個亞太地區進行軍售，似乎是真正在為戰爭做準備。

時殷弘於2月28日出席鳳凰衛視與北京大學中外人文交流研究基地聯合主辦的「中美上海公報發表50週年紀念論壇」，談及中美在台海軍事衝突方面問題時發表意見。

時殷弘表示，美國對台軍售長期以來一直存在，中國對此是反對的。他強調，拜登上台之後，令中國政府更為擔憂、氣憤的，其實並不是軍售本身，他認為更危險的是，美國不僅對台出售武器，還在整個亞太地區進行軍售；同時，美日、美澳之間的特殊關係，以及歐盟力量的發展，都會讓大陸感覺到美國是「真正地為戰爭在做準備」，這是比對台軍售更嚴重的問題。

時殷弘還指出，美國對台軍售和以前不同之處，在於美國現在越來越多地提供自衛性的、包括攻擊性的武器給台灣；此外，歐盟也提供一些真正能夠讓台灣來進行進攻的武器。

時殷弘說，美國在台海附近地區的空軍、海軍部署，都顯示出了備戰的跡象，加上大規模的軍事演習行動，都讓中國感覺到好像戰爭正在迫近。他也補充表示，如果戰爭爆發，那麼大陸可能還會繼續保持戰略模糊，但是，戰略清晰的要素，在整體戰略當中會變得更加清楚。

時殷弘還在談話中提到大陸的「紅線體系」。他表示，大陸新的紅線體系意味著如果你越過了紅線，那麼可能就會引發戰爭，也就是說準備好戰爭。從戰略和戰術上來說，紅線體系讓事情變得非常複雜，但因為它能夠提供一定的活動空間，所以他相信大陸還會堅持這個紅線系統。不過他補充，紅線體系另一方面確實存在著危險性，任何時候每當你面臨一些挑戰的時候，你都會發現這可能會破壞我的底線，那就要備戰了，所以代價將會是非常大的。